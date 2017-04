сегодня



Певицы NEW YEARS DAY, STITCHED UP HEART, ONCE HUMAN среди "самых горячих в хард-роке" по версии REVOLVER Певицы NEW YEARS DAY Ash Costello, STITCHED UP HEART Alecia "Mixi" Demner и ONCE HUMAN Lauren Hart украсили своими телами свежий тематический выпуск журнала Revolver - "25 самых горячих цыпочек в тяжёлой музыке", который появится в продаже 2 мая и уже доступен в предзаказе. Обложку журнала и ролик о процессе фотосъёмок для обложки можно просмотреть ниже.











