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Музыканты KORN, GODSMACK, DEFTONES почтили память Винни Пола Музыканты KORN, GODSMACK, HELLYEAH, DEFTONES, SHINEDOWN, SEVENDUST

им многих других почтили память барабанщика PANTERA и HELLYEAH Винни Пола в ходе выступления 13 октября на фестивале Aftershock — видео доступно ниже.



































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