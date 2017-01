сегодня



TUSKA отмечает юбилей В этом году финскому фестивалю TUSKA, который будет проходить с тридцатого июня по второе июля в Хельсинки, исполнится двадцать лет. Среди подтвержденных групп на фестивале значатся:



Friday, June 30:



SUICIDAL TENDENCIES

MAYHEM

WINTERSUN

INSOMNIUM

BRUJERIA

ANNEKE VAN GIERSBEGEN'S VUUR

BARATHRUM

BAPTISM

TRAP THEM

KOHTI TUHOA

RATFACE



Saturday, July 1:



HIM

AMORPHIS

MOKOMA

ELECTRIC WIZARD

AVATARIUM



Sunday, July 2:



APOCALYPTICA PLAYS METALLICA BY FOUR CELLOS

SONATA ARCTICA

DIRKSCHNEIDER

BARONESS

BATTLE BEAST

ORANSSI PAZUZU







+0 -0



просмотров: 118