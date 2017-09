сегодня



Музыканты DOKKEN, DISTURBED, Ex-SKID ROW выступили на 'Ultimate Texas Jam' Don Dokken (DOKKEN), Phil Varone (SAIGON KICK, SKID ROW), John Moyer (DISTURBED), Sean McNabb (LYNCH MOB, QUIET RIOT, DOKKEN), Ira Black (I AM MORBID, WESTFIELD MASSACRE), Monte Pittman (PRONG, MADONNA) и многие другие приняли участие в "Ultimate Jam Night Presents: Ultimate Texas Jam" в клубе Whisky A Go Go, West Hollywood, California, все собранные средства от которого будут направлены на помощь пострадавшим от урагана Харви.



















