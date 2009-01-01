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Музыканты SAGA, URIAH HEEP, JETHRO TULL на новой части Excalibur В записи четвертой части оперы Excalibur, выпущенной на Babaika Productions через Cherry Red Records, приняли участие:



Alan Stivell

Michael Sadler (Saga)

Jesse Sibenberg & John Helliwell (Supertramp)

Martin Barre (Jethro Tull)

Moya Brennan (Clannad)

Roberto Tiranti (Labyrinth)

Bernie Shaw (Uriah Heep)

Siobham Owen

Sonja Kristina (Curved Air)

John Kelly (The Kelly Family)

Maite Itoiz (Elfhental)



После успеха гастролей в 2016, проект обещает отправится в новый тур в 2018.











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