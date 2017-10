5 окт 2017



JUDAS PRIEST, RAGE AGAINST THE MACHINE, BON JOVI попали в лист номинантов в ЗСРнР JUDAS PRIEST, RAGE AGAINST THE MACHINE, BON JOVI среди прочих музыкантов номинированы на включение в Зал Славы Рок-н-Ролла. Голосование открывается пятого октября и продлиться до пятого декабря. Пятерка, получившая больше всех голосов от фанатов, будет сопоставлена с выбором более чем девяти тысяч музыкантов, историком музыки и представителей муз индустрии и лучшие будут введены в ЗСРнР в апреле в Огайо.



Список номинантов:



BON JOVI

KATE BUSH*

THE CARS

DEPECHE MODE

DIRE STRAITS*

EURYTHMICS*

J. GEILS BAND

JUDAS PRIEST*

LL COOL J

MC5

THE METERS

MOODY BLUES*

RADIOHEAD*

RAGE AGAINST THE MACHINE*

RUFUS FEATURING CHAKA KHAN

NINA SIMONE*

SISTER ROSETTA THARPE*

LINK WRAY

THE ZOMBIES



* первая номинация







