METALLICA, MASTODON, MESHUGGAH, BODY COUNT, AUGUST BURNS RED, CODE ORANGE, NOTHING MORE в числе номинантов на Грэмми MASTODON, MESHUGGAH, AUGUST BURNS RED, BODY COUNT и CODE ORANGE вошли в число номинантов на 60-ю ежегодную премию Грэмми, церемония которой состоится 28 января в Madison Square Garden в Нью-Йорке.



В категории «Лучшая рок-песня» номинированы METALLICA "Atlas, Rise!", AVENGED SEVENFOLD "The Stage", FOO FIGHTERS "Run" и NOTHING MORE "Go To War". Номинанты в категории «Лучший рок-альбом»: MASTODON "Emperor Of Sand", METALLICA "Hardwired... To Self-Destruct", NOTHING MORE "The Stories We Tell Ourselves" и QUEENS OF THE STONE AGE "Villains".



В категории «Лучшее рок-выступление» номинированы CHRIS CORNELL "The Promise", FOO FIGHTERS "Run" и NOTHING MORE "Go To War".



Номинация «Лучшее металл-выступление»:



AUGUST BURNS RED — "Invisible Enemy"

BODY COUNT — "Black Hoodie"

CODE ORANGE — "Forever"

MASTODON — "Sultan's Curse"

MESHUGGAH — "Clockworks"



Номинация «Лучшее рок-выступление»:



LEONARD COHEN — "You Want It Darker"

CHRIS CORNELL — "The Promise"

FOO FIGHTERS — "Run"

KALEO — "No Good"

NOTHING MORE — "Go To War"



Номинация «Лучшая рок-песня»:



METALLICA — "Atlas, Rise!"

K. FLAY — "Blood in the Cut"

NOTHING MORE — "Go To War"

FOO FIGHTERS — "Run"

AVENGED SEVENFOLD — "The Stage"



Номинация «Лучший рок-альбом»:



MASTODON — "Emperor Of Sand"

METALLICA — Hardwired... To Self-Destruct

NOTHING MORE — "The Stories We Tell Ourselves"

QUEENS OF THE STONE AGE — "Villains"

THE WAR ON DRUGS — "A Deeper Understanding"







