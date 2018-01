13 мар 2014



'Metal Masters 5': лучшие моменты Официальное видео, рассказывающее о том, как 22 января в Anaheim, California House Of Blues, проходила пятая часть "Metal Masters", доступна для просмотра ниже.



В "Metal Masters 5" принимали участие:



* Kerry King (SLAYER)

* Charlie Benante (ANTHRAX)

* Frank Bello (ANTHRAX)

* Scott Ian (ANTHRAX)

* David Ellefson (MEGADETH)

* Billy Sheehan (MR. BIG)

* Mike Portnoy (DREAM THEATER, THE WINERY DOGS)

* Gary Holt (EXODUS, SLAYER)

* Chris Broderick (MEGADETH)

* Philip Anselmo (PANTERA, DOWN)

* Rex Brown (KILL DEVIL HILL, PANTERA, DOWN)

* Chuck Billy (TESTAMENT)

* Steve Vai



Были исполнены следующие треки:



* "Wrathchild" (IRON MAIDEN)

* "Killers" (IRON MAIDEN)

* "God Of Thunder" (KISS)

* "Sargent D And The S.O.D." (STORMTROOPERS OF DEATH)

* "Freddy Krueger" (STORMTROOPERS OF DEATH)

* "Strength Beyond Strength" (PANTERA)

* "I'm Broken" (PANTERA)

* "Postmortem" (SLAYER)

* "Raining Blood" (SLAYER)

* "Mouth For War" (PANTERA)

* "Mandatory Suicide" (SLAYER)

* "Five Minutes Alone" (PANTERA)

* "South Of Heaven" (SLAYER)

* "Angel Of Death" (SLAYER)

* "Fucking Hostile" (PANTERA)



















+0 -0









просмотров: 2730