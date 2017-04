сегодня



HAMMERFALL, KAMELOT, W.A.S.P., POWERWOLF, GRAVE DIGGER и другие на компиляции клипов от NAPALM RECORDS 26 мая Napalm Records выпускают четвёртую DVD-компиляцию видеоклипов групп из их багажа - "The Realm Of Napalm Records, Vol. IV" будет выпущен как шестипанельный диджипак с бонус CD, на котором представлены самые свежие хиты от лейбла. Всего на DVD войдёт 26 клипов.



Трек-лист:



Alter Bridge - “Show Me A Leader”

Hammerfall - “Hammer High”

Powerwolf - “Army Of The Night”

Kamelot - “Liar Liar” (feat. Alissa White-Gluz)

Delain - “Suckerpunch”

Devildriver - “Daybreak”

Otep - “Zero”

W.A.S.P. - “Scream”

The Answer - “Solas”

Grave Digger - “Healed By Metal”

Jinjer - “Words Of Wisdom”

Skindred - “Volume”

Moonspell - “Extinct”

The Agonist - “The Moment”

Serum 114 - “Wilde Zeit”

Civil War - “Tombstone”

John Garcia - “Kylie”

Megaherz - “Einsam”

Monster Magnet - “The Duke Of Supernature”

Alestorm - “Drink”

Xandria - “Nightfall”

Serenity - “Follow Me”

Visions Of Atlantis - “Winternight”

American Head Charge - “Let All The World Believe”

Adept - “Dark Clouds”

Greenleaf - “A Million Fireflies”



Bonus CD:



Xandria - “Call Of Destiny”

Walls Of Jericho - “Reign Supreme”

Draconian - “Rivers Between Us” (feat. Daniel Änghede)

Warbringer - “Remain Violent”

The New Roses - “What If It Was You”

Gloryhammer - “Rise Of The Chaos Wizards”

Black Mirrors - “Funky Queen”

AHAB - “Like Red Foam (The Great Storm)”

Skalmöld - “Niðavellir”

Nervosa - “Hostages”

Diabulus in Musica - “Earthly Illusions”

Evil Invaders - “Raising Hell”

Be´lakor - “An Ember’s Arc”

Drescher - “Unten”

8kids - “Blitzschlag”

Toxpack - “Willkommen im Klub”











