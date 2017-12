сегодня



Честер Беннингтон, Том Петти и Крис Корнелл среди самых популярных запросов Google Google опубликовал список самых популярных запросов уходящего года, разделив их на три категории: people, how to и Losses. С деталями можно познакомится по этому адресу.



Петти оказался на седьмом, а Беннингтон на девятом месте по количеству запросов. Вместе с Корнеллом их фамилии возглавили список "losses". LINKIN PARK оказались вторыми в списке "musicians and bands".







