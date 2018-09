сегодня



METALLICA, SLIPKNOT, SHINEDOWN в саундтреке к "WWE 2K19" Песни METALLICA, SLIPKNOT, SHINEDOWN, BULLET FOR MY VALENTINE и других артистов вошли в игру "WWE 2K19", для которой музыку отбирали сами рестлеры, AJ Styles, Daniel Bryan и Samoa Joe. Baron Corbin выбрал "Devil" SHINEDOWN, Triple H решил остановиться на "Spit Out The Bone" METALLICA.



Полные список выглядит так:



* "Ungrateful & Thankful" by WALE (New Day's choice)



* "Passion" by AWOLNATION (Daniel Bryan's choice)



* "Skin" by BULLET FOR MY VALENTINE (The Miz's choice)



* "Survival" by EMINEM (AJ Styles's choice)



* "Spit Out The Bone" by METALLICA (Triple H's choice)



* "Champion" by FALL OUT BOY (Alexa Bliss's choice)



* "Work Hard" by MIGOS (Samoa Joe's choice)



* "Ric Flair Drop" by OFFSET & METRO BOOMIN (Flair Family's choice)



* "The 11th Hour" by RANCID (Sami Zayn's choice)



* "Rockstar" by POST MALONE ft. 21 Savage (Elias's choice)



* "Override" by SLIPKNOT (Seth Rollins's choice)



* "Devil" by SHINEDOWN (Baron Corbin's choice)



Обычная версия игры появится девятого октября. Те, кто оформил заказ на делюкс-версию или коллекционное издание, получат доступ на четыре дня раньше.















