Дум-металл фестиваль отменили из-за солнечной и безоблачной погоды Организаторы фестиваля Dollops of Doom отменили трехдневное мероприятие в последний момент, после того как согласно данным прогноза погоды ожидалось солнце и легкий приятный ветерок на выходных.



Фестиваль, заявленный как «самое душераздирающее, мрачное музыкальное мероприятие года», изначально должен было сопровождаться проливными дождями и грозами — так надеялись организаторы. Все изменилось в последние 12 часов, когда теплый фронт приблизился к региону, и день оказался «самым прекрасным, какой только видел этот город».



Гуннар Аскельсон, спикер фестиваля, сделал заявление относительно отмены фестиваля:



«Сказать, что это катастрофа, — это не сказать ничего. Мы месяцами готовились к фестивалю, и все, что нам было нужно – это грозовые тучи и возможно проливные дожди. Вместо этого мы получили яркое солнце и практически нулевую влажность».



Посетители, которые уже прибыли на фестиваль до его отмены, спасались от солнца под тентами, сооруженными из курток и веток с близлежащих деревьев.



«Я был на фестивале Doom Your Soul в Уичито в 2009 году, и торнадо буквально смел кемпинг и унес жизнь 5 человек. Сейчас уже кажется, что тогда это было в духе метала, — говорит Алисия Вильямс. – А что мы имеем здесь? Яркое солнце, которое напоминает мне о лете в детстве, – когда мы бесконечно смеялись, играли до сумерек, бесконечно ели мороженое, и все наше существование казалось таким простым. Сейчас мне не нужно это дерьмо!»



Группы прибывали в течение дня, который должен был быть полным музыки и свободы. Выйдя из турового автобуса, Грэхем Адамс, менеджер группы Lugubrious, прокомментировал прекрасную погоду:



«Парни просто не чувствуют достаточно вдохновения из окружающей среды, которая не располагает к максимальному внутреннему разрушению. Мы просто сыграем Requiem for a Dream и отправимся на следующий запланированный концерт».



Спонсоры фестиваля вернут полную стоимость билетов, а организаторы перенесут мероприятие в суровые зимние условия на январь.





