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9 июл 2017 : 		 Дум-металл фестиваль отменили из-за солнечной и безоблачной погоды

1 июл 2017 : 		 Новое видео 'Tuska20 - The Anniversary Song'

28 июн 2017 : 		 STEVE MORSE, TREY GUNN, BUMBLEFOOT, JEFF SCOTT SOTO, GARY HOEY, JEFF WATSON, TONY FRANKLIN на новом альбоме Band Of Brothers

26 июн 2017 : 		 Музыканты HALESTORM, ACCEPT, SEETHER исполняют SOUNDGARDEN

13 июн 2017 : 		 BLACK SABBATH, IRON MAIDEN, AVENGED SEVENFOLD, EXODUS получили награды Metal Hammer

25 май 2017 : 		 ALTER BRIDGE, XANDRIA, HAMMERFALL в новой компиляции

16 май 2017 : 		 POWERWOLF, HAMMERFALL, KAMELOT, W.A.S.P., GRAVE DIGGER в новой компиляции

16 май 2017 : 		 COREY TAYLOR, SCOTT IAN, участники BLACK VEIL BRIDES в "Strange 80s"

24 апр 2017 : 		 Певицы NEW YEARS DAY, STITCHED UP HEART, ONCE HUMAN среди "самых горячих в хард-роке" по версии REVOLVER

20 апр 2017 : 		 HAMMERFALL, KAMELOT, W.A.S.P., POWERWOLF, GRAVE DIGGER и другие на компиляции клипов от NAPALM RECORDS

12 апр 2017 : 		 Музыканты NIGHTWISH, STRATOVARIUS, AMORPHIS, HIM, CHILDREN OF BODOM записали гимн TUSKA OPEN AIR

22 мар 2017 : 		 Документальный фильм о Wacken'e представят на фестивале HOT DOCS

21 мар 2017 : 		 Музыканты ALICE IN CHAINS, SKID ROW, MACHINE HEAD на вечере памяти Рэнди Роуза

19 мар 2017 : 		 Музыканты GUNS N' ROSES, AEROSMITH, KISS, MÖTLEY CRÜE, JUDAS PRIEST отреагировали на известие о смерти Чака Берри

14 мар 2017 : 		 Музыканты KISS, TWISTED SISTER, Ex-BLACK SABBATH на альбоме BOB KULICK

22 фев 2017 : 		 BLACK SABBATH, DISTURBED, MEGADETH, OPETH на OZZFEST 2016

21 фев 2017 : 		 Видео с выступления ULI JON ROTH, AMORPHIS, EQUILIBRIUM

9 фев 2017 : 		 Джем с лидером ANNIHILATOR

9 фев 2017 : 		 Видео с 70000 Tons Of Metal Cruise 2017

31 янв 2017 : 		 TUSKA отмечает юбилей

27 янв 2017 : 		 Музыканты BLACK SABBATH, LED ZEPPELIN, ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA, PINK FLOYD в списке самых богатых жителей центральной Англии

21 янв 2017 : 		 Музыканты JUDAS PRIEST, SKID ROW, Ex-QUIET RIOT, WHITESNAKE приняли участие в 'Randy Rhoads Remembered'

21 янв 2017 : 		 Музыканты DOKKEN, SCORPIONS, KING'S X, BULLETBOYS в "Ultimate Jam Night"

6 янв 2017 : 		 Музыканты WHITE ZOMBIE, QUEENS OF THE STONE AGE, PRIMUS в документальном фильме

29 дек 2016 : 		 Музыканты IN FLAMES, HARDCORE SUPERSTAR почтили память Лемми

27 дек 2016 : 		 Музыканты HALESTORM, SKID ROW, CINDERELLA исполнили BLACK SABBATH, KIX, RAMONES

26 дек 2016 : 		 Музыканты KISS, SLIPKNOT, TESTAMENT и других групп о Джордже Майкле

25 дек 2016 : 		 RITCHIE BLACKMORE, ROBERT PLANT, STEVE VAI, BRIAN MAY, HEART в новом видео

23 дек 2016 : 		 Музыканты GUNS N' ROSES, STP, LINKIN PARK в KINGS OF CHAOS

23 дек 2016 : 		 STRIKER, NECRONOMICON, ENDEMISE, FRACTAL CYPHER, VAN HALST в новом сборнике

22 дек 2016 : 		 Бывшие участники JUDAS PRIEST, MEGADETH исполнили классику IRON MAIDEN

15 дек 2016 : 		 METALLICA, MEGADETH, ANTHRAX, SLIPKNOT получили награды Revolver Music

7 дек 2016 : 		 RUDY SARZO, MONTE PITTMAN, PHIL DEMMEL, MATT STARR отметили день рождения Рэнди Роуза

7 дек 2016 : 		 METALLICA, DISTURBED, KORN, MEGADETH, GOJIRA, BARONESS, PERIPHERY номинированы на Грэмми

5 дек 2016 : 		 Музыканты SLIPKNOT, GUNS N' ROSES, STP, LINKIN PARK в KINGS OF CHAOS: Видео полного концерта

3 дек 2016 : 		 OVERKILL, ONSLAUGHT, UGLY KID JOE, MONSTER MAGNET в "Snaggletooth: A Tribute To Lemmy"

9 ноя 2016 : 		 Музыканты SLIPKNOT, MÖTLEY CRÜE, TRIVIUM, FEAR FACTORY о победе Трампа

18 окт 2016 : 		 PEARL JAM, JOURNEY, JANE'S ADDICTION, YES среди номинантов на включение в Зал Славы Рок-н-ролла

18 окт 2016 : 		 Музыканты DELAIN, ARCH ENEMY, CRADLE OF FILTH, AMARANTHE, SONATA ARCTICA в саундтреке к игре

7 сен 2016 : 		 Музыканты WOLF, DENATA и SEANCE на новом трибьюте Лемми

7 сен 2016 : 		 ROBERT HAGLUND записал джазовые версии хитов METALLICA, MOTÖRHEAD, DIO, WHITESNAKE и других

30 авг 2016 : 		 Музыканты W.A.S.P. THERION выступили на вечеринке SWEDEN ROCK MAGAZINE

25 авг 2016 : 		 PANTERA, L.A. GUNS, BUTCHER BABIES исполняют "Ace Of Spades"

21 авг 2016 : 		 APPICE, SARZO, GOLDY, FREEMAN исполнили классику с оркестром

16 авг 2016 : 		 Бывшие и нынешние музыканты DEEP PURPLE, BLACK SABBATH, WHITESNAKE на благотворительном альбоме BERNHARD WELZ

16 авг 2016 : 		 Музыканты METALLICA, Ex-MEGADETH выступили с RODRIGO Y GABRIELA

15 авг 2016 : 		 Музыканты MEGADETH, ACE FREHLEY, FASTER PUSSYCAT исполняют JUDAS PRIEST

27 июл 2016 : 		 SLASH, JOE BONAMASSA примут участие в вечере памяти Би Би Кинга

22 июл 2016 : 		 Вокалисты AT THE GATES, EXHUMED, OMNIUM GATHERUM в документальном фильме

13 июл 2016 : 		 AC/DC, THE ROLLING STONES, MUSE и FOO FIGHTERS в списке FORBES

12 июл 2016 : 		 Записи DISTURBED. MUSE, RED HOT CHILI PEPPERS и SHINEDOWN получили золото и платину

7 июл 2016 : 		 JUDAS PRIEST, IN FLAMES, DEATH ANGEL, ANNIHILATOR на сборнике 'Wacken 2015 - 26 Years Louder Than Hell'

5 июл 2016 : 		 Данные о сборах фестивалей ‘Rock On The Range’, ‘Carolina Rebellion’, ‘Rocklahoma’

20 июн 2016 : 		 VINNY APPICE, RUDY SARZO, CRAIG GOLDY, ANDREW FREEMAN исполнили классику рока с оркестром

15 июн 2016 : 		 BEHEMOTH, EMPEROR и MAYHEM в комиксе "Realm Of The Damned"

13 июн 2016 : 		 COREY TAYLOR, SLASH, PAUL STANLEY, NIKKI SIXX и другие музыканты шокированы бойней в Орландо

9 июн 2016 : 		 Кавер-версии IRON MAIDEN от STONE SOUR, ANATHEMA, TRIVIUM, FOZZY в журнале KERRANG!

5 июн 2016 : 		 Организаторы отменили третий день ROCK AM RING

4 июн 2016 : 		 Более сорока человек пострадали от удара молний на фестивале ROCK AM RING

3 июн 2016 : 		 Данные о сборах SCORPIONS, MUSE, DEFTONES

28 май 2016 : 		 Британские металкор музыканты исполнили оду чаю

28 май 2016 : 		 CRADLE OF FILTH, ARCH ENEMY, DELAIN на альбоме S.O.P.H.I.E

27 май 2016 : 		 Данные о сборах IRON MAIDEN, DEFTONES, MEGADETH, SLAYER

19 май 2016 : 		 Данные о сборах BLACK SABBATH, METALLICA, TOOL

14 май 2016 : 		 Музыканты SLIPKNOT, BLACK SABBATH, STONE TEMPLE PILOTS сыграли вместе на благотворительном вечере

13 май 2016 : 		 Создатели музыки к DOOM воровали идеи у PANTERA, METALLICA и SLAYER

10 май 2016 : 		 Трейлер 'Inside Metal: LA Metal Scene Explodes'

8 май 2016 : 		 NIKKI SIXX, LEMMY в новом ролике ROCKERS UNITED

5 май 2016 : 		 Музыканты METALLICA, MEGADETH, TESTAMENT, ALICE IN CHAINS, RATT в 'Inside Metal: LA Metal Scene Explodes'

29 апр 2016 : 		 1349, TSJUDER, MYSTIFIER, HELHEIM, KOLDBRANN, URGEHAL в новой книге про блэк-металл

22 апр 2016 : 		 Незадолго до смерти у Принса была передозировка наркотиков

21 апр 2016 : 		 Рок-мир скорбит о кончине Принса

20 апр 2016 : 		 METALLICA, IRON MAIDEN, BLACK SABBATH в списке "худших песен лучших групп"

1 апр 2016 : 		 Музыканты BUTCHER BABIES, Ex-DIVINE HERESY, HELLYEAH исполняют PANTERA, METALLICA

1 апр 2016 : 		 Трейлер документального фильма о блэк-металле

7 мар 2016 : 		 'Metal Massacre 14' выйдет в апреле

4 мар 2016 : 		 Лучшее из круиза 70000 Tons Of Metal

25 фев 2016 : 		 Лучшее из круиза 70000 Tons Of Metal

15 фев 2016 : 		 DAVE LOMBARDO, RUDY SARZO, DAVE KUSHNER почтили память Бона Скотта

12 фев 2016 : 		 Трейлер новой компиляции Monsters Of Metal

8 фев 2016 : 		 Трибьют BLACK SABBATH доступен для прослушивания

3 фев 2016 : 		 KATAKLYSM, DIEMONDS, FUCK THE FACTS, CANCER BATS, KEN MODE номинированы на JUNO

29 янв 2016 : 		 Музыканты KORN, MEGADETH, WHITESNAKE, Ex-OZZY OSBOURNE в "Randy Rhoads Remembered"

24 янв 2016 : 		 DAVE GROHL пприсоединился на сцене у музыкантам METALLICA, PANTERA, SLAYER

20 янв 2016 : 		 Кавер-версия BLACK SABBATH от музыкантов SKID ROW, KING'S X

19 янв 2016 : 		 Семплы с трибьюта BLACK SABBATH

13 янв 2016 : 		 Музыканты CHILDREN OF BODOM, TYPE O NEGATIVE, FIVE FINGER DEATH PUNCH, LIKE A STORM о любимых клипах

9 янв 2016 : 		 Фрагмент фильма 'Hair I Go Again'

8 янв 2016 : 		 SLASH, PAUL STANLEY, JERRY CANTRELL, JOHN 5 в "Turn It Up!"

8 янв 2016 : 		 Музыканты AEROSMITH, MEGADETH, Ex-GUNS N' ROSES, WHITESNAKE примут участие в концерте памяти Ронни Монтроуза

20 дек 2015 : 		 Музыканты TESTAMENT, Ex-JUDAS PRIEST, SCORPIONS, NIGHTWISH выступили в Израиле

18 дек 2015 : 		 VINNY APPICE, RUDY SARZO, CRAIG GOLDY в MASTERS OF CLASSIC ROCK

14 дек 2015 : 		 HANK SHERMANN, MICHAEL DENNER на новом диске MOUNTAIN OF POWER

8 дек 2015 : 		 SLIPKNOT, LAMB OF GOD, GHOST, SEVENDUST, AUGUST BURNS RED номинированы на Грэмми

2 дек 2015 : 		 Музыканты HARDLINE, ROOM EXPERIENCE, SOUL SELLER, HUNGRYHEART запишут рок-гим

1 дек 2015 : 		 Музыканты SKID ROW, FOZZY, LIVING COLOUR, Ex-JUDAS PRIEST в новом трибьюте BLACK SABBATH

19 ноя 2015 : 		 Альбомы NICKELBACK, DEF LEPPARD, METALLICA, BON JOVI, LINKIN PARK в списке лучших за все время

14 ноя 2015 : 		 Музыканты METALLICA, AC/DC, SLIPKNOT, MÖTLEY CRÜE, GUNS N' ROSES о трагедии в Париже

12 ноя 2015 : 		 Музыканты ANTHRAX, MOTÖRHEAD, QUEENSRŸCHE, QUIET RIOT, STRYPER в 'Hair I Go Again'

8 ноя 2015 : 		 ZAKK WYLDE, PENTAGRAM, ULVER, CANCER BATS в новом трибьюте BLACK SABBATH

4 ноя 2015 : 		 Как музыканты выглядели на Хэллоуин 2015

3 ноя 2015 : 		 SLASH, LEMMY, KERRY KING, ZAKK WYLDE, LZZY HALE в "Father Of Loud"

12 окт 2015 : 		 TOM ARAYA, LEMMY, SLASH в трейлере "Gutterdämmerung"

2 окт 2015 : 		 Данные о сборах концертов Faith No More, Incubus, Motörhead, Queensrÿche, Scorpions

16 сен 2015 : 		 Музыканты METALLICA, SLIPKNOT, KORN в "The History Of Metal And Horror"

10 сен 2015 : 		 Музыканты SLAYER, LAMB OF GOD, MORBID ANGEL в "Hairmetal Shotgun Zombie Massacre"

31 авг 2015 : 		 Музыканты STRYPER, TESLA, CINDERELLA в фильме "God Gave Rock 'N' Roll To You"

25 авг 2015 : 		 Музыканты Ex-BLACK SABBATH, JUDAS PRIEST, SCORPIONS примут участие в "Titans Of Metal"

20 авг 2015 : 		 Музыканты CHILDREN OF BODOM, THE 69 EYES, RECKLESS LOVE исполняют MÖTLEY CRÜE, GN'R, BON JOVI

18 авг 2015 : 		 JOHNNY DEPP, GENE SIMMONS, NUNO BETTENCOURT, GILBY CLARKE выступили на благотворительном концерте

17 авг 2015 : 		 ACE FREHLEY, SEBASTIAN BACH, GILBY CLARKE приняли участие в CATHOUSE LIVE

16 авг 2015 : 		 Более 150 барабанщиков исполняют AC/DC, MEGADETH

10 авг 2015 : 		 SLASH, LEMMY, THE RUNAWAYS в 'IES Rock Honors'

5 авг 2015 : 		 LEMMY, TOM ARAYA присоединились к фильму "Gutterdämmerung"

4 авг 2015 : 		 Билеты на WACKEN OPEN AIR 2016 проданы

4 авг 2015 : 		 ROCKSTAR ENERGY DRINK MAYHEM FESTIVAL 2015 может стать последним

3 авг 2015 : 		 Барабанщик IRON MAIDEN и бывший гитарист OVERKILL исполнили хит IRON MAIDEN

23 июл 2015 : 		 Lion Music готовят компиляцию W.A. MOZART - REINCARNATED

23 июл 2015 : 		 Лауреаты Alt Press Music Awards

2 июл 2015 : 		 Музыканты KORN, THE WINERY DOGS, Ex-ANTHRAX исполняют DEEP PURPLE

22 июн 2015 : 		 Профессиональное видео полного выступления SLASH, CAVALERA CONSPIRACY, MY DYING BRIDE, EPICA

5 июн 2015 : 		 Музыканты SAVATAGE, ADRENALINE MOB, NIGHT RANGER, Ex-WHITESNAKE воздали должное RANDY RHOADS

26 май 2015 : 		 Джем ударников IRON MAIDEN, DREAM THEATER, Ex-MEGADETH

19 май 2015 : 		 Трек-лист нового трибьюта DIO

24 апр 2015 : 		 Музыканты LED ZEPPELIN, QUEEN, PINK FLOYD, THE WHO, OZZY OSBOURNE вошли в список самых богатых музыкантов Британии

22 апр 2015 : 		 Музыканты HEART, CREAM, ASIA на трибьюте THE BEATLES

17 апр 2015 : 		 Финская почта выпустит марки с NIGHTWISH, CHILDREN OF BODOM, APOCALYPTICA, HIM

19 мар 2015 : 		 PHIL MANZANERA, GINGER BAKER, IAN ANDERSON примут участие в вечере памяти Джека Брюса

11 мар 2015 : 		 Видео с выступления TIM 'RIPPER' OWENS, CRAIG GOLDY, VINNY APPICE

3 мар 2015 : 		 'Immortal Randy Rhoads - The Ultimate Tribute' доступен для прослушивания

27 фев 2015 : 		 Данные о сборах на концертах Foo Fighters, Nickelback, Marilyn Manson, Asking Alexandria, Slash

25 фев 2015 : 		 Популярная музыка неуклонно 'стареет'

22 фев 2015 : 		 Песни DIO, SLAYER, OZZY OSBOURNE в стиле мариачи

19 фев 2015 : 		 Репортаж о втором дне 70000 Tons Of Metal

14 фев 2015 : 		 20 песен о любви в 20 стилях

11 фев 2015 : 		 KREATOR, SODOM, DESTRUCTION, TANKARD выпускают сингл

6 фев 2015 : 		 Репортаж о первом дне 70000 Tons Of Metal

5 фев 2015 : 		 Кавер-версия OZZY OSBOURNE от CHUCK BILLY, ALEXI LAIHO

30 янв 2015 : 		 Музыканты JUDAS PRIEST, GUNS N' ROSES, RUSH, DEF LEPPARD в фильмах 'Rock Icons'

28 янв 2015 : 		 DEVIN TOWNSEND PROJECT и KATAKLYSM могут удостоится JUNO AWARDS

27 янв 2015 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS, MICHAEL VESCERA, UDO DIRKSCHNEIDER и BLAZE BAYLEY завершили совместный тур

27 янв 2015 : 		 Видео полного выступления с участием музыкантов MEGADETH, ANTHRAX, TESTAMENT, DEATH ANGEL, EXODUS в рамках 'Metal Allegiance'

25 янв 2015 : 		 SEBASTIAN BACH, RUDY SARZO, ALEX SKOLNICK почтили память RANDY RHOADS'a

24 янв 2015 : 		 DAVE LOMBARDO и CHARLIE BENANTE получили награды за вклад в трэш-металл

23 янв 2015 : 		 Музыканты MEGADETH, ANTHRAX, TESTAMENT, DEATH ANGEL, EXODUS в рамках 'Metal Allegiance'

18 янв 2015 : 		 LARS ERIC MATTSSON, BOGUSCLAW BALCERAK’S CRYLORD исполняют Баха

17 янв 2015 : 		 Британские учёные: "Под музыку PINK FLOYD хорошо резать людей"

17 янв 2015 : 		 В Америке рок всё ещё жив

16 янв 2015 : 		 EPK 'Immortal Randy Rhoads - The Ultimate Tribute'

13 янв 2015 : 		 SERJ TANKIAN, TOM MORELLO, CHUCK BILLY, ALEXI LAIHO, RUDY SARZO на трибьюте RANDY RHOADS

12 янв 2015 : 		 ALICE COOPER, BRUCE DICKINSON, BRIAN MAY, ULI JON ROTH, JOHN PAUL JONES на Sunflower Superjam

7 янв 2015 : 		 Винилы AMORPHIS, HUMAN REMAINS, PAN-THY-MONIUM и INCANTATION выйдут в феврале

1 янв 2015 : 		 OZZY OSBOURNE, JUDAS PRIEST и MOTÖRHEAD поедут в совместный тур

29 дек 2014 : 		 Планируется трибьют RANDY RHOADS

17 дек 2014 : 		 Металлические музыканты возмущены игнорированием хэви метала в Зале славы рок-н-ролла

15 дек 2014 : 		 1349, EINHERJER, VREDEHAMMER, EXECRATION стали номинантами норвежской Grammy-2014

15 дек 2014 : 		 Бывшие музыканты MEGADETH, JUDAS PRIEST в 'Masters Of Metal'

9 дек 2014 : 		 Музыканты NIGHTWISH, EPICA, WITHIN TEMPTATION, AYREON на благотворительном сингле

6 дек 2014 : 		 SLIPKNOT, ANTHRAX, MASTODON, MOTÖRHEAD претендуют на Грэмми

5 дек 2014 : 		 Песня MARIAH CAREY от Ten Second Songs

2 дек 2014 : 		 Видео с выступления KINGS OF CHAOS

27 ноя 2014 : 		 Европейский тур METAL ALL STARS перенесен на 2015

27 ноя 2014 : 		 Музыканты SLAYER, LAMB OF GOD, MORBID ANGEL в "Hairmetal Shotgun Zombie Massacre: The Movie"

27 ноя 2014 : 		 Музыканты NIGHTWISH, EPICA, WITHIN TEMPTATION, AYREON на благотворительном сингле

7 ноя 2014 : 		 OZZY OSBOURNE, JOE PERRY, DAVE MUSTAINE получили награды "Classic Rock Roll Of Honour':

9 окт 2014 : 		 Гитарист QUEEN, вокалист FOO FIGHTERS в THE IMPOSSIBLE ORCHESTRA

29 сен 2014 : 		 METALLICA, LINKIN PARK и DEFTONES подтвердили участие в ROCK IN RIO USA

25 сен 2014 : 		 ALEX LIFESON, ALICE COOPER, LITA FORD, SEBASTIAN BACH в 'Scott Medlock - Robby Krieger'

15 сен 2014 : 		 Видео с выступления DEVIL CITY ANGELS

10 сен 2014 : 		 Музыканты GUNS N' ROSES, QUIET RIOT, W.A.S.P. в HOOKERS & BLOW

28 авг 2014 : 		 Вышел документальный фильм об истории тяжёлого металла в Австралии

21 авг 2014 : 		 Музыканты AEROSMITH, ZZ TOP, CHEAP TRICK, Ex-GUNS N' ROSES поедут в тур по Южной Африке под именем KINGS OF CHAOS

12 авг 2014 : 		 Музыканты GUNS N' ROSES, DEEP PURPLE, Ex-MEGADETH на 'Guitars For Wounded Warriors'

30 июл 2014 : 		 ZAKK WYLDE, JAMES LABRIE, GEOFF TATE, DAVID ELLEFSON, VINNY APPICE в 'Metal All Stars'

15 июл 2014 : 		 Рассказ о документальном фильме "Inside Metal: The Pioneers Of Los Angeles Rock And Metal"

1 июл 2014 : 		 Вокалисты CRADLE OF FILTH, ARCH ENEMY, DRAGONFORCE, EPICA в "Karmaflow: The Rock Opera Videogame"

17 июн 2014 : 		 IRON MAIDEN, AVENGED SEVENFOLD, KILLSWITCH ENGAGE получили награды METAL HAMMER GOLDEN GODS

13 июн 2014 : 		 Фильм 'Wacken 3D' выйдет в июле

3 июн 2014 : 		 THE ROLLING STONES возглавили список самых успешных концертных групп с 1990 по 2014

22 май 2014 : 		 Вокалистки NIGHTWISH, EPICA, DELAIN в 'The Voices Of Women In Metal'

16 май 2014 : 		 Официальное обращение промоутера EM CONCERT LTD касательно тура METAL ALL STARS

25 апр 2014 : 		 Список победителей REVOLVER GOLDEN GODS

20 апр 2014 : 		 Рассказ о туре ROCK MEETS CLASSIC

16 апр 2014 : 		 Музыканты STONE TEMPLE PILOTS, MEGADETH, Ex-SLAYER на концерте 'Rockers Against Trafficking'

1 апр 2014 : 		 Видео полного выступления 'Metal All Stars'

27 мар 2014 : 		 Участники "Metal All Stars" исполняют классику THE ROLLING STONES

24 мар 2014 : 		 ZAKK WYLDE, MAX CAVALERA, JOEY BELLADONNA, UDO DIRKSCHNEIDER открыли тур 'Metal All Stars'

24 мар 2014 : 		 Обложка компиляции фестиваля KEEP IT TRUE

13 мар 2014 : 		 'Metal Masters 5': лучшие моменты

19 фев 2014 : 		 Рассказ о 70000 TONS OF METAL

13 фев 2014 : 		 Видео с выступления THE IRON MAIDENS

12 фев 2014 : 		 Сет-лист выступлений METAL ALL STARS в России

11 фев 2014 : 		 Музыканты DEF LEPPARD, TWISTED SISTER, MINISTRY, THIN LIZZY в фильме "The Bridge"

5 фев 2014 : 		 PROTEST THE HERO, GORGUTS, ANCIIENTS среди номинантов на JUNO AWARDS

27 янв 2014 : 		 Музыканты GUNS N' ROSES, TESTAMENT, MACHINE HEAD, EXTREME, Ex-MEGADETH выступили на 'Randy Rhoads Remembered'

24 янв 2014 : 		 Музыканты SLAYER, ANTHRAX, MEGADETH, TESTAMENT, Ex-PANTERA в 'Metal Masters 5': Профессиональное видео

23 янв 2014 : 		 Музыканты SLAYER, ANTHRAX, MEGADETH, TESTAMENT, Ex-PANTERA в 'Metal Masters 5'

22 янв 2014 : 		 JOURNEY, QUEEN, AC/DC среди лучших песен в дороге

19 янв 2014 : 		 Музыканты METALLICA, SLAYER, MACHINE HEAD, EXODUS исполнили песни BLACK SABBATH

16 янв 2014 : 		 LZZY HALE, MARIA BRINK, TAYLOR MOMSEN в списке '100 Hottest Women'

13 янв 2014 : 		 VOLBEAT, SAXON, OVERKILL, TESTAMENT на "Live At Wacken 2012"

5 янв 2014 : 		 COREY TAYLOR исполнил AEROSMITH, VAN HALEN, ALICE COOPER с CAMP FREDDY

30 дек 2013 : 		 Музыканты CHILDREN OF BODOM, THE 69 EYES, RECKLESS LOVE исполняют кавер-версии 80-х

25 дек 2013 : 		 Музыканты CHILDREN OF BODOM, THE 69 EYES, RECKLESS LOVE исполнят кавер-версии 80-х

23 дек 2013 : 		 GHOST, WATAIN, CRASHDÏET номинированы на GRAMMIS

22 дек 2013 : 		 Музыканты TESTAMENT, ANTHRAX, NIGHTWISH, Ex-HELLOWEEN, ACCEPT в 'Christmas Metal Symphony'

20 дек 2013 : 		 Музыканты TESTAMENT, ANTHRAX, NIGHTWISH, Ex-HELLOWEEN, ACCEPT в 'Christmas Metal Symphony'

20 дек 2013 : 		 Музыканты Ex-FILTER, YEAR LONG DISASTER в саундтреке "I, Frankenstein"

19 дек 2013 : 		 Вокалист MÖTLEY CRÜE в туре Metal All-Stars

17 дек 2013 : 		 Музыканты EXODUS, Ex-HEATHEN исполнили песни BUDGIE, ANGEL WITCH

16 дек 2013 : 		 Музыканты TESTAMENT, ANTHRAX, NIGHTWISH, Ex-HELLOWEEN, ACCEPT выступили в 'Christmas Metal Symphony'

13 дек 2013 : 		 KVELERTAK, SATYRICON, OBLITERATION, SHINING номинированы на награду SPELLEMANN

13 дек 2013 : 		 10 Лучших клипов 2013 по версии Noisecreep

12 дек 2013 : 		 Новые промо-видео тура Metal All Stars с участием бывшего барабанщика MEGADETH

8 дек 2013 : 		 CULT OF LUNA, GHOST, WATAIN, IN SOLITUDE номинированы на P3 GULD Award

7 дек 2013 : 		 BLACK SABBATH, DREAM THEATER, ANTHRAX, VOLBEAT, KILLSWITCH ENGAGE номинированы на Грэмми

30 ноя 2013 : 		 COMPRESSORHEAD исполнили классику LED ZEPPELIN, RAMONES, HEART

25 ноя 2013 : 		 Orianthi, Mick Box и Bernie Shaw в туре ROCK MEETS CLASSIC 2014

24 ноя 2013 : 		 Компиляция MONSTERS OF METAL VOL. 9 выйдет в январе

21 ноя 2013 : 		 JUDAS PRIEST, SCORPIONS, TRIUMPH на DVD "US Festival 1983 Days 1 – 3"

20 ноя 2013 : 		 TAYLOR, SLASH, MCKAGAN, SORUM, HUGHES выступили на концерте 'Doplhin Project'

15 ноя 2013 : 		 BLACK SABBATH, LED ZEPPELIN, ALEX LIFESON, ZAKK WYLDE получили награды 'Classic Rock Roll Of Honour'

14 ноя 2013 : 		 Гитаристы MEGADETH и ANTHRAX в мастер-классе

12 ноя 2013 : 		 Музыканты MEGADETH, SLIPKNOT, BLACK LABEL SOCIETY воздали должное басисту BLACK SABBATH

7 ноя 2013 : 		 VINNY APPICE, MARCO MENDOZA, DOOGIE WHITE в новом проекте

1 ноя 2013 : 		 "Thriller – A Metal Tribute To Michael Jackson" доступен для прослушивания

29 окт 2013 : 		 Бывшие музыканты GUNS N' ROSES и вокалист SLIPKNOT в благотворительном концерте по спасению дельфинов

28 окт 2013 : 		 'Top 100 Black Metal Albums Of All Time' от Decibel

25 окт 2013 : 		 Концерт-трибьют памяти RONNIE MONTROSE выйдет в декабре

24 окт 2013 : 		 Продюсеры 'Metal All-Stars' опровергают состав участников

24 окт 2013 : 		 Музыканты SLAYER, MEGADETH, ANTHRAX, Ex-PANTERA, DREAM THEATER в "Metal Masters 5"

24 окт 2013 : 		 ROB HALFORD, TOM ARAYA, MARTY FRIEDMAN в туре 'Metal Allstars'

22 окт 2013 : 		 Семплы песен из Thriller – A Metal Tribute To Michael Jackson

17 окт 2013 : 		 KISS, YES, NIRVANA и DEEP PURPLE номинированы на включение в Зал Славы Рок 'н' Ролла

16 окт 2013 : 		 Проект MAX CAVALERA, GREG PUCIATO, TROY SANDERS на NUCLEAR BLAST

3 окт 2013 : 		 Видео трек-листа нового сборника Roadrunner Records

30 сен 2013 : 		 Музыканты GUNS N' ROSES, MOTÖRHEAD, TESTAMENT, Ex-IRON MAIDEN на трибьюте Майклу Джексону

27 сен 2013 : 		 DOWN, OPETH, OVERKILL, ARMORED SAINT в компиляции ROCK HARD

16 сен 2013 : 		 METALLICA, JEFF HANNEMAN, DORO PESCH получили 'Metal Hammer Awards'

11 сен 2013 : 		 'Heavy Metal Ensemble' исполняет TESTAMENT, BLIND GUARDIAN, METAL CHURCH, FINNTROLL

26 авг 2013 : 		 Видео из тура Carnival Of Madness

22 авг 2013 : 		 BRUCE DICKINSON, ALICE COOPER, JOHN PAUL JONES на DVD 'The Sunflower Superjam'

15 авг 2013 : 		 Бокс-сет "XXX: Three Decades Of Roadrunner Records" выйдет в октябре

30 июл 2013 : 		 Видео с выступления PROJECT ROCK

28 июл 2013 : 		 JOE ELLIOTT, JEFF SCOTT SOTO, KIP WINGER о смерти Майка Шипли

24 июл 2013 : 		 Музыканты YES, ASIA, DREAM THEATER в 'All-Star Tribute To Steve Miller Band'

24 июл 2013 : 		 Eagle Rock переиздадут классику SCORPIONS, ROLLING STONES, PINK FLOYD на Blu-Ray

21 июл 2013 : 		 SERJ TANKIAN, IHSAHN, DEVIN TOWNSEND на благотворительном сингле: Видео

19 июл 2013 : 		 Скончался Михаил Горшенёв (КОРОЛЬ И ШУТ)

8 июл 2013 : 		 Рассказ о круизе 'Barge To Hell'

6 июл 2013 : 		 Фестиваль WACKEN OPEN AIR создает документальный фильм в 3D

26 июн 2013 : 		 Frontiers Records подтвердили новый проект MICHAEL'a SWEET'a , GEORGE'a LYNCH'a, JAMES'a LOMENZO и BRIAN'a TICHY

20 июн 2013 : 		 Участники GUNS N' ROSES, GODSMACK, SLASH, JOURNEY о смерти Джеймса Гандольфини

20 июн 2013 : 		 SERJ TANKIAN, IHSAHN, DEVIN TOWNSEND на благотворительном сингле

18 июн 2013 : 		 BLACK SABBATH, MOTÖRHEAD, ALICE IN CHAINS получили Metal Hammer Golden Gods

17 июн 2013 : 		 2013 KERRANG! AWARDS: Лучшие моменты

11 июн 2013 : 		 Видео с выступления KINGS OF CHAOS

10 июн 2013 : 		 Видео полного концерта KINGS OF CHAOS

7 июн 2013 : 		 KREATOR, SODOM, DESTRUCTION, TANKARD о совместном выступлении

17 май 2013 : 		 TWISTED SISTER, RAVEN, ANVIL на 'Rock N' Roll Heaven': видео

17 май 2013 : 		 Видео с Holland Pop Festival вышло на DVD

9 май 2013 : 		 Участники SLIPKNOT, MEGADETH, NEWSTED, QUEENSRŸCHE, Ex-PANTERA о песнях, которые следует запретить

5 май 2013 : 		 Интервью музыкантов на "черной дорожке Revolver Golden Gods"

5 май 2013 : 		 AEROSMITH, GODSMACK, EXTREME выступят на 'Boston Strong'

30 апр 2013 : 		 SERJ TANKIAN, IHSAHN, DEVIN TOWNSEND на благотворительном сингле

12 апр 2013 : 		 Видео с репетиции ROCKSTAR

9 апр 2013 : 		 Участники GUNS N' ROSES, VAN HALEN, QUEEN о смерти Энди Джонса

4 апр 2013 : 		 Классические треки OZZY OSBOURNE, DEF LEPPARD, MÖTLEY CRÜE в колыбельных

2 апр 2013 : 		 Обложки ANTHRAX, HALLOWS EVE среди самых отвратительных оформлений альбомов

2 апр 2013 : 		 GLENN HUGHES, JOHN 5, JACK RUSSELL, GINGER FISH выступили на "Rock Against MS"

31 мар 2013 : 		 ALICE COOPER, SEBASTIAN BACH, TOMMY THAYER выступили на открытии 'Brennan Rock & Roll Academy'

16 мар 2013 : 		 Бывшие участники JUDAS PRIEST, ALICE COOPER, OZZY OSBOURNE поедут по России под именем ROCKSTAR

27 фев 2013 : 		 В честь Pat'a Egan'a выпущена компиляция

25 фев 2013 : 		 Участники ARMORED SAINT, Ex-KILLSWITCH ENGAGE, GODHEAD на 'Metal Gear Rising'

23 фев 2013 : 		 ROGER WATERS, NICKELBACK, VAN HALEN, RUSH, JOURNEY в 'Music's Top 40 Money Makers'

23 фев 2013 : 		 Участники AEROSMITH, FOREIGNER будут включены в Зал Славы Авторов Песен

20 фев 2013 : 		 CANCER BATS, DEVIN TOWNSEND PROJECT, CASTLE, EX DEO и WOODS OF YPRES номинированы на Juno Awards - 2013

17 фев 2013 : 		 Бэк-каталог BLACK SABBATH, IRON MAIDEN, MEGADETH Universal'a продан BMG

12 фев 2013 : 		 ENSLAVED, EL CACO, NEKROMANTHEON номинированы на SPELLEMANN

12 фев 2013 : 		 Frontiers Records планируют выпустить новую металл-оперу

7 фев 2013 : 		 Участники LACUNA COIL, ANNIHILATOR, GOTTHARD, TURISAS исполнили кавер-версию OZZY OSBOURNE

7 фев 2013 : 		 10 самых чумовых барабанщиков по версии Esquire

5 фев 2013 : 		 Участники LACUNA COIL, ANNIHILATOR, DORO исполнили классику VAN HALEN

4 фев 2013 : 		 KREATOR, SODOM, DESTRUCTION, TANKARD: Доступен 'The Big Teutonic 4' 10"-Mini LP

31 янв 2013 : 		 METALLICA станут хэдлайнерами 'Revolver Golden Gods Awards'

26 янв 2013 : 		 Барабанщики IRON MAIDEN, SLAYER, ANTHRAX, KORN, Ex-DREAM THEATER в 'Bonzo Bash NAMM Jamm 2013'

11 янв 2013 : 		 Репортаж о "Sweden Rock Cruise"

4 янв 2013 : 		 ROGER WATERS, METALLICA, NICKELBACK, VAN HALEN, SCORPIONS, AEROSMITH среди 50 самых успешных туров 2012

30 дек 2012 : 		 Участники Ex-SABBATH, DIO воздали должное RONNIE JAMES DIO

24 дек 2012 : 		 KREATOR, MORBID ANGEL, NILE, FUELED BY FIRE в Литве

21 дек 2012 : 		 Британский SONISPHERE вновь не состоится

21 дек 2012 : 		 Названы три лучшие шведские группы

21 дек 2012 : 		 KREATOR, SODOM, DESTRUCTION, TANKARD: CD 'The Big Teutonic 4' выйдет в декабре

20 дек 2012 : 		 Барабанщики KORN, SLAYER, ANTHRAX, SCORPIONS в 'Bonzo Bash NAMM Jamm 2013'

18 дек 2012 : 		 Скоро на виниле появятся альбомы QUIET RIOT, RIOT, MOLLY HATCHET, EUROPE, URIAH HEEP

17 дек 2012 : 		 Рассказ о круизе 'Barge To Hell'

14 дек 2012 : 		 Last.fm подвел итоги

14 дек 2012 : 		 Рассказ о круизе 'Barge To Hell'

13 дек 2012 : 		 KREATOR, SODOM, DESTRUCTION, TANKARD выступят на одном фестивале

13 дек 2012 : 		 TRIVIUM, AS I LAY DYING, CALIBAN, UPON A BURNING BODY в Берлине

12 дек 2012 : 		 Участники AC/DC, BLACK SABBATH, RAINBOW, MÖTLEY CRÜE в CLASSIC ROCK ALL STARS

12 дек 2012 : 		 BLACK LABEL SOCIETY, SEVENDUST, CANDLEBOX запишут благотворительную песню

10 дек 2012 : 		 GLENN HUGHES, JACK RUSSELL, IGGY POP, GEORGE LYNCH в 'An All-Star Salute To Christmas

6 дек 2012 : 		 IRON MAIDEN, MEGADETH, ANTHRAX, LAMB OF GOD среди номинантов на Грэмми

3 дек 2012 : 		 Участники SOILWORK, Ex-NIGHTWISH выступили на открытии Helsingborg Arena

23 ноя 2012 : 		 Музыканты HAMMERFALL, THERION, Ex-EUROPE в шведской версии "Rock Of Ages"

17 ноя 2012 : 		 Новый сборник от AFM

17 ноя 2012 : 		 Участники SOILWORK, Ex-NIGHTWISH выступят на открытии Helsingborg Arena

14 ноя 2012 : 		 RUSH, ANTHRAX, NIKKI SIXX, JON LORD получили награды Classic Rock

1 ноя 2012 : 		 Участники MÖTLEY CRÜE, MACHINE HEAD, BLACK VEIL BRIDES, LACUNA COIL отмечают Хэллоуин

1 ноя 2012 : 		 BLACK SABBATH, SLIPKNOT выступят на японском OZZFEST

30 окт 2012 : 		 VAN HALEN, SHINEDOWN, LINKIN PARK среди номинантов на "People's Choice Awards"

21 окт 2012 : 		 Eve's Apple' на METAL FEMALE VOICES FEST: Видео

18 окт 2012 : 		 'Vegas Rocks! Magazine Music Awards 2012': лучшие моменты

18 окт 2012 : 		 Бывшие и нынешние участники DEEP PURPLE, DREAM THEATER, GENESIS, MARILLION на "Proggy Christmas"

11 окт 2012 : 		 RUSH и DEEP PURPLE номинированы на введение в Зал славы рок-н-ролла

10 окт 2012 : 		 Участники DEICIDE, CANNIBAL CORPSE на трибьюте DAYGLO ABORTIONS

30 сен 2012 : 		 MIKE PORTNOY, BILLY SHEEHAN, TONY MACALPINE, DEREK SHERINIAN планируют выпустить DVD

29 сен 2012 : 		 TOM MORELLO, SERJ TANKIAN, TOM MCILRATH совместно записали песню

24 сен 2012 : 		 Видео с Marshall's 50 Years Of Loud

23 сен 2012 : 		 Видео с Marshall's 50 Years Of Loud

20 сен 2012 : 		 BRUCE DICKINSON, BRIAN MAY, ALICE COOPER, ULI JON ROTH выступили на 'The Sunflower Jam'

18 сен 2012 : 		 CENTURY MEDIA подают в суд на более чем 7000 человек за нелегальное скачивание альбомов ICED EARTH и LACUNA COIL

18 сен 2012 : 		 RAMMSTEIN, MACHINE HEAD, IN FLAMES, SABATON получили награды Metal Hammer

15 сен 2012 : 		 Самые богатые вокалисты мира

14 сен 2012 : 		 DAVE LOMBARDO против CHARLIE BENANTE

10 сен 2012 : 		 Репортаж о фестивале TUSKA

8 сен 2012 : 		 Участники SLAYER, EXODUS, ANTHRAX, Ex-PANTERA выступили на 'Metal Masters 4'

7 сен 2012 : 		 DEF LEPPARD, POISON, WHITESNAKE, TWISTED SISTER на Blu-Ray 'Rock Of Ages'

7 сен 2012 : 		 Участники MOTÖRHEAD, NEW YORK DOLLS, BLACK COUNTRY COMMUNION почтят Chuck'a Berry

31 авг 2012 : 		 SUFFOCATION, ZEBRA буду включены в LONG ISLAND MUSIC HALL OF FAME

29 авг 2012 : 		 SAMMY HAGAR, DAVID COVERDALE, GEOFF TATE удостоены наград журнала Vegas Rocks!

27 авг 2012 : 		 Участники SAXON, MARILLION, SLEEP, MORTAD, CANDLIGHT RED, HEXVESSEL вспоминают Нила Армстронга

25 авг 2012 : 		 Рассказ о 'Re-Machined - A Tribute To Deep Purple's Machine Head'

14 авг 2012 : 		 "Mayhem Festival Cruise" отменен

12 авг 2012 : 		 Трейлер трибьюта DEEP PURPLE

9 авг 2012 : 		 Трибьют альбому DEEP PURPLE 'Re-Machined' выйдет в Северной Америке в сентябре

7 авг 2012 : 		 "Bloodstock Open Air" будет транслироваться в прямом эфире!

5 авг 2012 : 		 DEEP PURPLE, NIGHTWISH, SABATON, ARCH ENEMY, AMORPHIS подтвердили участие в WACKEN OPEN AIR

4 авг 2012 : 		 Музыканты CANNIBAL CORPSE, THE FACELESS, PERIPHERY в поддержку Ramdy Blythe'a

1 авг 2012 : 		 Концерт "Summer Slaughter" в Тампе был остановлен из-за угрозы стрельбы

3 июл 2012 : 		 Участники SLAYER, THE DEVIL WEARS PRADA, WHITECHAPEL комментируют арест Randy Blythe'a

2 июл 2012 : 		 Вышел номер журнала DECIBEL 'Women In Metal' I

1 июл 2012 : 		 Легенды шведской музыки борятся с твоей болью

28 июн 2012 : 		 MIKE PORTNOY против BILLY RYMER'а на “Drum Fight IX”

27 июн 2012 : 		 IN FLAMES, LACUNA COIL, NILE, SABATON, DORO примут участие в круизе '70000 Tons Of Metal'

21 июн 2012 : 		 Обложка трибьюта альбома "Metallica" от журнала KERRANG!

16 июн 2012 : 		 Удачные и неудачные движения на сцене в металле

14 июн 2012 : 		 RISE TO REMAIN, DEVILDRIVER на трибьюте альбому "Metallica" от журнала KERRANG!

12 июн 2012 : 		 SAXON, ANTHRAX, FEAR FACTORY, MACHINE HEAD получили 'Metal Hammer Golden Gods'

9 июн 2012 : 		 Видео с "черной дорожки" KERRANG! AWARDS 2012

8 июн 2012 : 		 'Bonzo's Birthday Bash':интервью, репетиция и выступление

4 июн 2012 : 		 Том Круз исполняет классику GUNS N' ROSES

3 июн 2012 : 		 Барабанщики KORN, QUIET RIOT, CINDERELLA, WHITESNAKE выступили на 'Bonzo's Birthday Bash'

25 май 2012 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS, PAUL DI'ANNO примут участие в 'Millennium Tribute To Iron Maiden'

23 май 2012 : 		 Glenn Hughes, Kip Winger, Mike Portnoy, THE DOORS почтили память Robin’а Gibb’а

15 май 2012 : 		 Не пропусти крупнейший за последние годы метал-фест на Урале!

14 май 2012 : 		 Участники KORN, DREAM THEATER, SOULFLY, MACHINE HEAD благодарят своих матерей за поддержку

12 май 2012 : 		 Логотипы METALLICA, KISS, AEROSMITH, VAN HALEN, LED ZEPPELIN вошли в число 50-ти лучших

5 май 2012 : 		 Рок- и металл-музыканты о смерти участника BEASTIE BOYS

2 май 2012 : 		 Обложка и трек-лист проекта ТРИЕДИНСТВО

28 апр 2012 : 		 Концерт памяти Джима Маршалла

27 апр 2012 : 		 TOM CRUISE спел классику GUNS N' ROSES, DEF LEPPARD

25 апр 2012 : 		 Колыбельные на основе музыки MÖTLEY CRÜE, WHITESNAKE, POISON, SKID ROW, RATT

24 апр 2012 : 		 Профессиональное видео с выступления 'Rock 'N' Roll Allstars'

22 апр 2012 : 		 Крупнейший бразильский металл-фестиваль с треском провалился

21 апр 2012 : 		 Видео с первого концерта 'Rock 'N' Roll Allstars'

20 апр 2012 : 		 Музыканты KISS, DISTURBED, STRYPER о Дике Кларке

20 апр 2012 : 		 Детали круиза Rockstar Energy Drink Mayhem Festival

19 апр 2012 : 		 LAMB OF GOD, MACHINE HEAD, SUICIDE SILENCE, ANTHRAX примут участие в круизе 'Mayhem'

18 апр 2012 : 		 MIKE PORTNOY, BILLY SHEEHAN, TONY MACALPINE, DEREK SHERINIAN приедут в Россию

13 апр 2012 : 		 PHIL ANSELMO, GEEZER BUTLER исполнили классику PANTERA, SLAYER, BLACK SABBATH на 'Metal Masters'

12 апр 2012 : 		 Список всех победителей 'Revolver Golden Gods'

8 апр 2012 : 		 Репортаж с 30-летия со дня кончины RANDY RHOADS'a

7 апр 2012 : 		 Компиляция от WTFMetalMusic

5 апр 2012 : 		 Музыканты IRON MAIDEN, DEEP PURPLE выступили с BUDDY RICH ORCHESTRA

4 апр 2012 : 		 Limp Bizkit, Garbage и Zaz выступят на фестивале "Рок над Волгой"

3 апр 2012 : 		 Вокалистка EYES SET TO KILL и барабанщик SUICIDE SILENCE открыли магазин

3 апр 2012 : 		 ULRICH и FLYNN в 'That Metal Show'

30 мар 2012 : 		 Британский SONISPHERE официально отменен

29 мар 2012 : 		 SEPULTURA, SODOM и другие группы в круизе 'Barge To Hell'

27 мар 2012 : 		 Участники CHICKENFOOT, JOURNEY, KISS выступят на концерте в честь RONNIE MONTROSE

23 мар 2012 : 		 JOE SATRIANI, STEVE VAI And STEVE MORSE в туре 'G3' посетят Москву

20 мар 2012 : 		 Trisol переиздаст ряд альбомов

20 мар 2012 : 		 THERION, EVERGREY, SANCTUARY, FORBIDDEN на 'ProgPower USA XII' DVD

17 мар 2012 : 		 Обложка трибьют-альбома Ozzy

10 мар 2012 : 		 BON JOVI, MÖTLEY CRÜE, RUSH, JOURNEY в топ-40 самых зарабатывающих групп

9 мар 2012 : 		 METALLICA, IRON MAIDEN, SAXON, LAMB OF GOD, OPETH среди номинантов на 'Metal Hammer Golden Gods'

8 мар 2012 : 		 Приблизительный сет-лист тура 'Rock 'N' Roll Allstars'

7 мар 2012 : 		 PORTNOY, SHEEHAN, MACALPINE, SHERINIAN на 'Drum Off Grand Finals'

5 мар 2012 : 		 Музыканты SLASH, ALTER BRIDGE, MEGADETH, WINGER о смерти RONNIE MONTROSE

5 мар 2012 : 		 MATT SORUM, GLENN HUGHES, GENE SIMMONS о туре 'Rock 'N' Roll Allstars'

27 фев 2012 : 		 Трейлер к "Help! For JAPAN"

21 фев 2012 : 		 KISS, QUEEN + ADAM LAMBERT, FAITH NO MORE станут хэдлайнерами Sonisphere Knebworth

19 фев 2012 : 		 TURISAS, INSOMNIUM, NIGHTWISH среди тех, кто получил Finnish Metal Awards 2011

17 фев 2012 : 		 Кавер-версии METALLICA, MEGADETH, QUEENSRŸCHE на юбилейном диске Tribunal Records

16 фев 2012 : 		 Видео из тура CANNIBAL CORPSE, BEHEMOTH

14 фев 2012 : 		 Видео с концерта 'Bonded By Baloff: A Decade Of Remembrance'

13 фев 2012 : 		 Бывшие и нынешние участники GUNS N' ROSES, METALLICA, DEF LEPPARD в 'Titans Of Rock'

9 фев 2012 : 		 Резюме '70,000 Tons Of Metal'

8 фев 2012 : 		 Трибьют BATHORY выйдет в мае

8 фев 2012 : 		 ANVIL, DEVIN TOWNSEND PROJECT, CAULDRON номинированы на JUNO

4 фев 2012 : 		 Hellfest 2012: объявлены последние группы и новый сайт!

3 фев 2012 : 		 Тизер к трибьют альбому HELLOWEEN/GAMMA RAY

2 фев 2012 : 		 METALLICA, BLACK LABEL SOCIETY, GOJIRA на польском Sonisphere

1 фев 2012 : 		 Европейская премьера “Brutal Balett” состоится в Финляндии на следующей неделе

31 янв 2012 : 		 Участники ANNIHILATOR, TRISTANIA, CHILDREN OF BODOM исполняют караоке

29 янв 2012 : 		 Участники CHILDREN OF BODOM, SUFFOCATION, CROWBAR исполняют караоке

28 янв 2012 : 		 Репортаж CNN о круизе "70000 TONS OF METAL"

28 янв 2012 : 		 METALLICA, SOUNDGARDEN, SLAYER на испанском фестивале SONISPHERE

27 янв 2012 : 		 METALLICA, MACHINE HEAD, AMORPHIS, GOJIRA, GHOST на финском SONISPHERE

24 янв 2012 : 		 PORTNOY, SHEEHAN, MACALPINE, SHERINIAN в 'Sabian Live'

23 янв 2012 : 		 NICKO MCBRAIN, CHRIS SLADE в 'Living Legends Jam'

23 янв 2012 : 		 EDGUY, MOONSPELL, EPICA, SEPTICFLESH примут участие в Metalfest 2012

22 янв 2012 : 		 MONSTERS OF METAL VOL. 8 выйдет в марте

22 янв 2012 : 		 Бывшие музыканты ANTHRAX, MICHAEL SCHENKER GROUP в "NAMM Metal Jam"

22 янв 2012 : 		 CHILDREN OF BODOM, MICHAEL MONROE, NIGHTWISH получили EMMA GAALA

16 янв 2012 : 		 ROCK MEETS CLASSIC 2012 выпустят DVD

16 янв 2012 : 		 PORTNOY, SHEEHAN, MACALPINE, SHERINIAN выступили на 'Drum Off Grand Finals'

3 янв 2012 : 		 Промо-ролик Metalfest 2012

31 дек 2011 : 		 U2 возглавили список самых успешных туров 2011

27 дек 2011 : 		 MINISTRY, LACUNA COIL, EVANESCENCE в саундтреке "Другой мир 4: Пробуждение"

26 дек 2011 : 		 Компиляция от Nuclear Blast Records

26 дек 2011 : 		 Благотворительная песня от Dragon Slayer All Star Project

26 дек 2011 : 		 Фильм о туре SEPULTURA, EXODUS, DESTRUCTION, HEATHEN, MORTAL SIN

21 дек 2011 : 		 ROB HALFORD, ALICE COOPER на концерте 'Christmas Pudding'

19 дек 2011 : 		 IN FLAMES, HAMMERFALL, OPETH, THE HAUNTED номинированы на шведскую награду GRAMMIS

19 дек 2011 : 		 Тесты вин AC/DC, MOTÖRHEAD, WARRANT, RATT, WHITESNAKE

19 дек 2011 : 		 CHINO MORENO, GLENN HUGHES, STEVEN ADLER выступили с CAMP FREDDY

17 дек 2011 : 		 Участники BLACK SABBATH, DISTURBED, ALICE IN CHAINS в трибьюте DIMEBAG'y

17 дек 2011 : 		 SHINING, TAAKE, VREID, INSENSE номинированы на норвежскую Грэмми

17 дек 2011 : 		 VINCE NEIL, GEORGE LYNCH, MARK SLAUGHTER на трибьюте OZZY OSBOURNE

14 дек 2011 : 		 Вокалисты IRON MAIDEN, JETHRO TULL выступили на благотворительном концерте

12 дек 2011 : 		 Музыканты DEEP PURPLE, HELLOWEEN, EDGUY, KROKUS, GOTTHARD запишут благотворительный ЕР для Японии

11 дек 2011 : 		 PAUL STANLEY, FRED DURST, STEPHEN PEARCY, SEBASTIAN BACH выступили с CAMP FREDDY

7 дек 2011 : 		 SODOM, KRUX, NOCTURNAL RITES на Sweden Rock Cruise 2012

7 дек 2011 : 		 IN FLAMES, OPETH, ARCH ENEMY, THE HAUNTED, GRAVEYARD номинированы на P3 GULD

3 дек 2011 : 		 30 лучших гитаристов по версии 30 гитаристов

2 дек 2011 : 		 Музыканты SLIPKNOT, SLAYER, JANE'S ADDICTION, ANTHRAX в благотворительном концерте

30 ноя 2011 : 		 Wacken 2012 Sold Out

29 ноя 2011 : 		 Новые участники HELLFEST 2012

25 ноя 2011 : 		 DRAGONFORCE, SWALLOW THE SUN, SHINING, AMARANTHE подтвердили участие в Spinefeast At Sea 2012

24 ноя 2011 : 		 JIMMY PAGE, EDDIE VAN HALEN, TONY IOMMI вошли в число «100 лучших гитаристов всех времён»

16 ноя 2011 : 		 Барабанщики OBITUARY, DEICIDE, Ex-NILE в 'Titans Of The Throne'

11 ноя 2011 : 		 SCORPIONS, DEEP PURPLE, BLACK COUNTRY COMMUNION получили награды 'Classic Rock'

11 ноя 2011 : 		 Альбомы NAPALM DEATH, WORMROT, INSECT WARFARE, NARCOSIS в подборке от Earache

10 ноя 2011 : 		 10 лучших альбомов Roadrunner

10 ноя 2011 : 		 Бесплатный сборник от InsideOut Music

7 ноя 2011 : 		 MINISTRY, OVERKILL, SAINT VITUS, SWALLOW THE SUN на TUSKA 2012

1 ноя 2011 : 		 Участники TRIVIUM, OTEP, SKID ROW, ALL THAT REMAINS рассказали свои истории о Хэллоуине

25 окт 2011 : 		 MÖTLEY CRÜE, BLUE ÖYSTER CULT, DIMMU BORGIR, EDGUY, GAMMA RAY на Sweden Rock 2012

6 окт 2011 : 		 Данные о продажах дисков MASTODON, CHICKENFOOT, SEBASTIAN BACH

3 окт 2011 : 		 Категория "Металл" на канадском JUNO AWARDS

28 сен 2011 : 		 EDGUY, ICS VORTEX, SWALLOW THE SUN, STAM1NA выступят на FINNISH METAL EXPO

27 сен 2011 : 		 DYING FETUS, SUFFOCATION, LOCK UP, HAIL OF BULLETS в DVD 'Death Feast Open Air 2010'

22 сен 2011 : 		 THE DILLINGER ESCAPE PLAN, EVILE, RISE TO REMAIN на трибьюте NIRVANA

22 сен 2011 : 		 Данные о продажах дисков ANTHRAX, ALICE COOPER, DREAM THEATER

21 сен 2011 : 		 Видео о втором американском концерте "Big Four"-2

17 сен 2011 : 		 Видео о втором американском концерте "Big Four"

13 сен 2011 : 		 METALLICA, KREATOR, IN FLAMES, VOLBEAT получили награды METAL HAMMER AWARDS

11 сен 2011 : 		 Участники SLIPKNOT, GODSMACK, UNEARTH о 9/11

2 сен 2011 : 		 Фестиваль Rock In Rio в прямом эфире

2 сен 2011 : 		 BLIND GUARDIAN, KREATOR, HYPOCRISY, ENSIFERUM подтвердили участие в фестивале METALFEST

1 сен 2011 : 		 Участники IRON MAIDEN, JETHRO TULL, MOODY BLUES выступят в Кентерберийском кафедральном соборе

25 авг 2011 : 		 STEVEN TYLER, MASTODON, WOLFMOTHER, FILTER на трибьюте ZZ TOP

20 авг 2011 : 		 Новые песни ANTHRAX, BUSH в 'NHL 12'

16 авг 2011 : 		 Участники JUDAS PRIEST, MOTÖRHEAD, NAPALM DEATH, MAYHEM о пятидесятилетии Берлинской стены

13 авг 2011 : 		 Участники DISTURBED, GODSMACK, TRIVIUM, SUICIDE SILENCE исполнили песню в честь Dimebag'a

12 авг 2011 : 		 Участники DISTURBED, GODSMACK, TRIVIUM, ALL SHALL PERISH исполнили песню в честь Dimebag'a

11 авг 2011 : 		 Песни METALLICA, IRON MAIDEN, AC/DC, GUNS N' ROSES в списке лучших песен шведской радиостанции

28 июл 2011 : 		 PAUL SHORTINO, VINNY, CARMINE APPICE исполнили классику DIO

24 июл 2011 : 		 Хард рок и хэви металл-музыканты высказались о смерти Amy Winehouse

24 июл 2011 : 		 Музыканты о событиях в Норвегии

20 июл 2011 : 		 Редкий трек с участием DIMEBAG, PHILIP ANSELMO, SEAN YSEULT

9 июл 2011 : 		 Музыканты IN FLAMES, ARCH ENEMY, FOZZY, SOULFLY о лучшей группе "Big 4"

8 июл 2011 : 		 ARCH ENEMY, LACUNA COIL, IN THIS MOMENT в новой компиляции

8 июл 2011 : 		 Альбомы AXEL RUDI PELL, MAGNUM, FREEDOM CALL выйдут на виниле

6 июл 2011 : 		 Видео о записи юбилейного сборника SPINEFARM RECORDS

24 июн 2011 : 		 Репортаж о HELLFEST 2011

23 июн 2011 : 		 SPINEFARM RECORDS выпустят юбилейный сборник

21 июн 2011 : 		 GORGOROTH и VADER поедут в совместный европейский тур

14 июн 2011 : 		 IRON MAIDEN, JUDAS PRIEST, TWISTED SISTER получили награды 'Metal Hammer Golden Gods'

14 июн 2011 : 		 Болгарский SONISPHERE официально отменен

14 июн 2011 : 		 Участники MASTODON, THE DILLINGER ESCAPE PLAN, JANE'S ADDICTION в новой супер-группе

4 июн 2011 : 		 Обложка трибьюту ENSLAVED

2 июн 2011 : 		 STAIND, MASTODON, BLACK VEIL BRIDES на саундтреке "Transformers: Dark of the Moon"

27 май 2011 : 		 Концерт "Big 4" по ТВ

16 май 2011 : 		 Участники BLOTTED SCIENCE, OBSCURA, SPASTIC INK объединились для сингла TERRESTRIAL EXILED

12 май 2011 : 		 RONNIE JAMES DIO, PAUL GRAY, PETER STEELE, MIKE STARR в фильме 'Fallen Heroes'

12 май 2011 : 		 Участники PRIMAL FEAR, TNT, Ex-YNGWIE MALMSTEEN в мюзикле

30 апр 2011 : 		 Лучшее с 'черной дорожки' REVOLVER GOLDEN GODS 2011

27 апр 2011 : 		 За вещи IRON MAIDEN, MEGADETH, ALICE IN CHAINS на аукционе было выручено $940,000

26 апр 2011 : 		 Лучшее с 'черной дорожки' REVOLVER GOLDEN GODS 2011

25 апр 2011 : 		 DVD "Big Four" получил второй платиновый статус

24 апр 2011 : 		 HANNEMAN сыграл со SLAYER две песни на выступлении 'Big 4'

23 апр 2011 : 		 OZZY OSBOURNE, IRON MAIDEN попали на этой неделе в 'Hot Tours' Chart'

22 апр 2011 : 		 Названы победители REVOLVER GOLDEN GODS AWARDS 2011

21 апр 2011 : 		 Бывшие и нынешние участники AC/DC, WHITESNAKE, DIO, DOKKEN приняли участие в благотворительном концерте

18 апр 2011 : 		 MIKE VESCERA, RUDY SARZO, SCOTT TRAVIS, CHRIS IMPELLITTERI в новой группе

7 апр 2011 : 		 Данные о продажах дисков THE HAUNTED, CAVALERA CONSPIRACY, AMON AMARTH, WHITESNAKE

4 апр 2011 : 		 IRON MAIDEN, AVENGED SEVENFOLD, IN FLAMES, SABATON получили BANDIT ROCK AWARDS

3 апр 2011 : 		 Члены SEPULTURA, ENSLAVED, BLIND GUARDIAN о 25-летнем юбилее "Master of Puppets"

1 апр 2011 : 		 Бывшие и нынешние участники AC/DC, WHITESNAKE, DIO, DOKKEN примут участие в благотворительном концерте

30 мар 2011 : 		 HAMMETT, SLASH, CANTRELL в фильме 'Cry Baby: The Pedal That Rocks The World'

24 мар 2011 : 		 Новое видео из круиза 70000 TONS OF METAL

22 мар 2011 : 		 SPINEFARM RECORDS представят 6 лимитированных синглов для "Record Store Day"

22 мар 2011 : 		 Полный список групп трибьюта ENSLAVED

21 мар 2011 : 		 Музыканты AFTER FOREVER, PAGAN'S MIND, DEATH ANGEL примут участие в "Winter Metal Symphony"

20 мар 2011 : 		 IRON MAIDEN, IN FLAMES, JOE SATRIANI, MICHAEL SCHENKER предлагают поддержку жертвам землетрясения

13 мар 2011 : 		 Участники JUDAS PRIEST, KISS, AEROSMITH, URIAH HEEP о Японии

12 мар 2011 : 		 IRON MAIDEN, SLIPKNOT, SLAYER, STONE SOUR среди номинантов на награды Metal Hammer Golden Gods

9 мар 2011 : 		 Участники GUNS N' ROSES, MÖTLEY CRÜE, DREAM THEATER о Mike Starr'e

5 мар 2011 : 		 Участники BLACK SABBATH, HAMMERFALL, KING DIAMOND, VENOM в новой группе

2 мар 2011 : 		 METALLICA, SLAYER, MEGADETH, ANTHRAX выступят в Швеции

28 фев 2011 : 		 STAM1NA, APOCALYPTICA получили финские награды

25 фев 2011 : 		 Объявлены номинанты на REVOLVER GOLDEN GODS 2011

22 фев 2011 : 		 METALLICA, SLAYER, MEGADETH, ANTHRAX выступят в Италии

21 фев 2011 : 		 STAM1NA, MOKOMA, BARREN EARTH получили финские награды

18 фев 2011 : 		 SLIPKNOT, IN FLAMES, MASTODON, OPETH на финском SONISPHERE

18 фев 2011 : 		 METALLICA, SLAYER, MEGADETH, ANTHRAX анонсировали еще одно выступление

18 фев 2011 : 		 SLIPKNOT, IN FLAMES, MASTODON на шведском SONISPHERE

15 фев 2011 : 		 Бразильские группы записали трибьют SEPULTURA

8 фев 2011 : 		 Репортаж с круиза 70000 TONS OF METAL

7 фев 2011 : 		 TAAKE, HELHEIM, TROLL, HORNA примут участие в трибьюте EMPEROR

6 фев 2011 : 		 Видео с круиза 70000 TONS OF METAL

3 фев 2011 : 		 Совместное выступление SLAYER, MEGADETH в Швеции отменено

3 фев 2011 : 		 RUSH номинированы на награду Juno

30 янв 2011 : 		 Участники FEAR FACTORY, TÝR, ENSIFERUM, SWASHBUCKLE исполнили кавер-версии в круизе

30 янв 2011 : 		 Участники EXODUS, TESTAMENT, DEATH ANGEL исполнили THE EAGLES

26 янв 2011 : 		 ENSLAVED, SHINING, IHSAHN, SOLEFALD номинированы на награды SPELLEMANN

25 янв 2011 : 		 Участники ANTHRAX, TWISTED SISTER, DEEP PURPLE, QUEENSRŸCHE в трибьюте FRANK'y SINATRA

18 янв 2011 : 		 DARK TRANQUILLITY, WATAIN номинированы на награды Manifest

17 янв 2011 : 		 Видео с концертов "Bonzo: The Groove Remains The Same: A Double Encore!"

9 янв 2011 : 		 Century Media Records определили 4 финалистов для Suomi Metal Star 2011 Competition

7 янв 2011 : 		 MIKE PORTNOY, STEVE MORSE, NEAL MORSE, DAVE LARUE в новом проекте

4 янв 2011 : 		 Участники QUEENSRŸCHE, TESTAMENT, DOKKEN, KEEL выступили на благотворительном концерте

2 янв 2011 : 		 LEMMY, DAVE LOMBARDO, STEVEN ADLER, BILLY DUFFY выступили вместе с CAMP FREDDY

31 дек 2010 : 		 BON JOVI возглавили список самых доходных туров 2010

31 дек 2010 : 		 Профессиональное видео с выступления STAM1NA, MOKOMA, RYTMIHÄIRIÖ, FM2000

30 дек 2010 : 		 LINKIN PARK, AC/DC, GODSMACK, AVENGED SEVENFOLD, DISTURBED в 200 лучших по продажам дисков за 2010

28 дек 2010 : 		 ANDREW LLOYD WEBBER возвращает Jesus Christ Superstar?

27 дек 2010 : 		 Семплы с "Reborn In Sleaze: A Tribute To Dave Lepard"

25 дек 2010 : 		 Подарок от Nightmare Records

24 дек 2010 : 		 Видео с выступлений REVOCATION, DESPISED ICON, MISERY INDEX

22 дек 2010 : 		 Участники NIGHTWISH, SONATA ARCTICA, TERÄSBETONI, KIUAS исполнили рождественские треки

21 дек 2010 : 		 Видео KREATOR, IMMORTAL, EXODUS, DEATH ANGEL, SAMAEL с EINDHOVEN METAL MEEETING

17 дек 2010 : 		 METALLICA, SLAYER, MEGADETH, ANTHRAX подтвердили свое участие в двух фестивалях Sonisphere

17 дек 2010 : 		 APOCALYPTICA, HIM, STAM1NA, MOKOMA номинированы на EMMA GAALA

17 дек 2010 : 		 Рождественское шоу с участием PERRY, RODGERS, ANTHONY, BONHAM

17 дек 2010 : 		 The 10 Best Road-Trip Songs

12 дек 2010 : 		 Участники PANTHEON I, DEAD TROOPER, DEN SAAKALDTE в трибьют-группе METALLICA

11 дек 2010 : 		 BON JOVI, AC/DC, METALLICA в списке лучших туров 2010

11 дек 2010 : 		 LINKIN PARK, AC/DC, GODSMACK, DISTURBED среди лучших по продажам дисков в 2010

2 дек 2010 : 		 IRON MAIDEN, SLAYER, MEGADETH, OZZY, KORN - номинанты на Грэмми

17 ноя 2010 : 		 Участники SOILWORK, Ex-AFTER FOREVER, Ex-ORPHANAGE в 'Winter Metal Symphony'

17 ноя 2010 : 		 CENTURY MEDIA RECORDS ищет следующую финскую «металл-звезду»

13 ноя 2010 : 		 Lars Ulrich сказал, что тур «Большой четвёрки» был «весёлым» для METALLICA

11 ноя 2010 : 		 SLASH, AC/DC, RUSH, RONNIE JAMES DIO удостоены MARSHALL CLASSIC ROCK ROLL OF HONOUR AWARDS

4 ноя 2010 : 		 Данные о продажах дисков DAATH, TRIPTYKON, ILL NIÑO, FORBIDDEN

22 окт 2010 : 		 Участники KING DIAMOND, Ex-HAMMERFALL, YNGWIE MALMSTEEN в новом проекте

16 окт 2010 : 		 Бывший басист METALLICA и гитарист HIM в проекте WHOCARES

16 окт 2010 : 		 Данные о продажах дисков BRING ME THE HORIZON, JOE SATRIANI, HALFORD, ENSLAVED, OPETH, SLIPKNOT

14 окт 2010 : 		 Участники NIGHTWISH, SONATA ARCTICA, TERÄSBETONI в новом туре RASKAS JOULU

14 окт 2010 : 		 AC/DC, BON JOVI среди главных претендентов на Billboard Touring Awards

14 окт 2010 : 		 Новые тизеры с DVD 'The Big Four'

12 окт 2010 : 		 Трек-лист с трибьют-концерта DIO

9 окт 2010 : 		 Шведские музыканты отдали дань уважения Ronnie James'y Dio

9 окт 2010 : 		 CAVALERA CONSPIRACY, MASTODON в новом саундтреке

8 окт 2010 : 		 TONY IOMMI записал песню с IAN GILLAN, NICKO MCBRAIN, JON LORD

7 окт 2010 : 		 DEAD BY SUNRISE, LORDI, KROKUS, DIR EN GREY в саундтреке 'Saw 3D'

30 сен 2010 : 		 Участники BLACK SABBATH, DEEP PURPLE, IRON MAIDEN запишут песню для Армении

30 сен 2010 : 		 AIRBOURNE, PARKWAY DRIVE номинированы на ARIA AWARDS

30 сен 2010 : 		 Участники TOOL, GUNS N' ROSES, RATT, CINDERELLA, QUIET RIOT в трибьют-концерте John'a Bonham'a

29 сен 2010 : 		 ALICE COOPER, BON JOVI номинированы в ROCK AND ROLL HALL OF FAME

24 сен 2010 : 		 Музыканты NIGHTWISH, MESHUGGAH, SOILWORK, EVERGREY, CLAWFINGER приняли участие в специальном проекте

23 сен 2010 : 		 Данные о продажах дисков PANTERA, TERROR, TARJA, LORDI, ACCEPT, ROBERT'a PLANT'a

22 сен 2010 : 		 Трейлер DVD "The Big Four"

20 сен 2010 : 		 Дата выхода DVD "The Big Four"

20 сен 2010 : 		 OZZY OSBOURNE, LINKIN PARK номинированы на европейскую премию MTV

19 сен 2010 : 		 Ударник TOOL примет участие в трибьют-концерте John'a Bonham'a

16 сен 2010 : 		 Первое фото бокс-сета 'большой четверки'

9 сен 2010 : 		 Результаты продаж дисков DISTURBED, MURDERDOLLS', 10 YEARS, CEPHALIC CARNAGE

9 сен 2010 : 		 Новый трибьют ALICE COOPER'y выйдет в октябре

7 сен 2010 : 		 SEBASTIAN BACH, JANI LANE, ERIC MARTIN, GEORGE LYNCH в трибьют-альбоме SIAM SHADE

4 сен 2010 : 		 Ударники JANE'S ADDICTION, PAUL McCARTNEY и RATT примут участие в концерте памяти JOHN'a BONHAM'a

1 сен 2010 : 		 Результаты продаж дисков BLIND GUARDIAN, THE DEVIL WEARS PRADA, THE SWORD, APOCALYPTICA

31 авг 2010 : 		 Барабанщики SCORPIONS, QUIET RIOT, WHITESNAKE, GUNS N' ROSES почтят память JOHN'a BONHAM'a

26 авг 2010 : 		 Обложка и трек-лист 'The Big Four: Live From Sofia, Bulgaria'

26 авг 2010 : 		 Подробности о DVD 'The Big Four: Live From Sofia, Bulgaria'

24 авг 2010 : 		 LEMMY, GLENN HUGHES, DEE SNIDER удостоены наград VEGAS ROCKS! MAGAZINE

24 авг 2010 : 		 Участники DEEP PURPLE, FOREIGNER, GOTTHARD, NAZARETH в новом туре "Rock Meets Classic"

23 авг 2010 : 		 5TH ELEMENT, ILUNGARA стали последними участниками трибьюта HELLORAY

20 авг 2010 : 		 Тизер нового трибьюта BLACK SABBATH

15 авг 2010 : 		 DVD "большой четверки" выйдет в октябре

13 авг 2010 : 		 DVD "большой четверки" выйдет в октябре

13 авг 2010 : 		 Объявлены номимнанты на пермию Classic Rock Roll Of Honour 2010

12 авг 2010 : 		 AC/DC, GUNS N' ROSES, KISS, OZZY OSBOURNE в саундтреке к 'Madden NFL 11'

12 авг 2010 : 		 IRON MAIDEN, MOTÖRHEAD, RONNIE JAMES DIO получили награды METAL HAMMER

11 авг 2010 : 		 CAVALERA CONSPIRACY, AMON AMARTH, APOCALYPTICA в трибьюте BLACK SABBATH

11 авг 2010 : 		 Семплы из саундтрека к игре "nail'd "

5 авг 2010 : 		 Участники DEFTONES, HATEBREED, STATIC-X, FEAR FACTORY в саундтреке к игре 'Nail'd'

4 авг 2010 : 		 Live At Wacken 2009 DVD выйдет на этой неделе

30 июл 2010 : 		 MÖTLEY CRÜE, RAMMSTEIN, BULLET FOR MY VALENTINE получили награды KERRANG!

22 июл 2010 : 		 LEMMY, JAMES KOTTAK, GLENN HUGHES, DEE SNIDER получат награды VEGAS ROCKS!

21 июл 2010 : 		 MEGADETH, PANTERA, BULLET FOR MY VALENTINE в новом NHL 11

18 июл 2010 : 		 AC/DC и BON JOVI лидеры по сборам в США

9 июл 2010 : 		 DORO PESCH, KAI HANSEN, DOOGIE WHITE, AXEL RUDI PELL выступят на трибьют-концерте DIO

2 июл 2010 : 		 SPV / Steamhammer выпустят сразу три винила с бонус-треками

2 июл 2010 : 		 METALLICA, VAN HALEN номинированы на награду GOLDEN JOYSTICK

26 июн 2010 : 		 Выступление 'большой четверки' посмотрели более 100 000

25 июн 2010 : 		 Новая компиляция от AFM Records

22 июн 2010 : 		 К бойкоту BP присоединились новые артисты

17 июн 2010 : 		 Состоялось первое выступление «Большой четвёрки» трэша

3 май 2010 : 		 10 лучших клипов в истории Roadrunner. #5 - #1

3 май 2010 : 		 10 лучших клипов в истории Roadrunner. #10 - #6

22 фев 2010 : 		 AMORPHIS, INSOMNIUM получили FINNISH METAL AWARDS

6 фев 2010 : 		 AMORPHIS, THE 69 EYES получили награду EMMA GAALA

1 фев 2010 : 		 CANDLEMASS, HAMMERFALL, HARDCORE SUPERSTAR, HYPOCRISY получили шведские награды

1 фев 2010 : 		 IN FLAMES, KILLSWITCH ENGAGE, SONIC SYNDICATE получили награду

19 янв 2010 : 		 Объявлен трек-лист саундтрека к фильму ALICE IN WONDERLAND

14 янв 2010 : 		 Музыканты BLACK SABBATH, OPETH и BIGELF приняли участие в фильме "Mellodrama: The Mellotron Movie"

3 янв 2010 : 		 AC/DC, METALLICA оказались в числе самых прибыльных групп

31 дек 2009 : 		 Участники SLIPKNOT, SOULFLY, KILLSWITCH ENGAGE, TRIVIUM составили 10-ку лучших альбомов 00-х

30 дек 2009 : 		 Композиции DISTURBED, KORN, LIMP BIZKIT и другие попали в списох худших песен

25 дек 2009 : 		 Участники THRESHOLD, EPICA, MASTERPLAN во второй рождественской симфонии

22 дек 2009 : 		 VREID, DORDEDUH на трибьюте ENSLAVED

18 дек 2009 : 		 CANDLEMASS, HAMMERFALL, HARDCORE SUPERSTAR вошли в число номинантов на GRAMMIS

25 ноя 2009 : 		 Детали DVD "Summer Breeze 2008"

25 ноя 2009 : 		 Jimmy Page, Joe Perry, Brad Whitford и Eric Clapton в новой супергруппе?

14 ноя 2009 : 		 Объявлены номинанты DANISH METAL AWARDS

26 окт 2009 : 		 Юбилейный сборник от SPV

21 окт 2009 : 		 Joachim Luetke выпускает DVD

19 окт 2009 : 		 Альбомы LED ZEPPELIN, THE CLASH, PINK FLOYD на марках

7 сен 2009 : 		 Греки выбрали 100 лучших альбомов

5 сен 2009 : 		 Участники MASTERPLAN, THRESHOLD, U.D.O., DELAIN в "Christmas Metal Symphony"

31 авг 2009 : 		 Участники METALLICA, KORN, SLIPKNOT, MACHINE HEAD совместными усилиями записали песню

20 авг 2009 : 		 Новый сборник от Helvete

8 авг 2009 : 		 EARACHE выпустят сборник "Grind Madness At The BBC (The Earache Peel Sessions)"

2 июл 2009 : 		 METALLICA, SLIPKNOT, LAMB OF GOD, MASTODON номинированы на награды Kerrang!

29 июн 2009 : 		 ALICE COOPER, CHRIS CORNELL, FRED DURST отдали дань уважения Майклу Джексону

24 апр 2009 : 		 TESTAMENT, KREATOR, ANTHRAX, DESTRUCTION на новом сборнике AFM Records

24 апр 2009 : 		 В работе новый трибьют HELLOWEEN и GAMMA RAY

18 фев 2009 : 		 Альбомы AC/DC, METALLICA, GUNS N' ROSES среди лучших мировых бестселлеров

12 фев 2009 : 		 BON JOVI, AC/DC и JOURNEY попали в Top 20 самых успешных артистов за 2008 год

16 янв 2009 : 		 MASTODON запишут кавер на ZZ TOP, а DISTURBED на FAITH NO MORE

13 янв 2009 : 		 OPETH, DISMEMBER и BURST номинированы на награду

13 янв 2009 : 		 ENSLAVED и KEEP OF KALESSIN номинированы на норвежский аналог Грэмми

8 янв 2009 : 		 FREDDIE MERCURY был назван Рок-богом

8 янв 2009 : 		 AC/DC названа лучшей группой для собирателей автографов, а LED ZEPPELIN - худшей

8 янв 2009 : 		 Участники MACHINE HEAD, KILLSWITCH ENGAGE, MEGADETH о своих любимых дисках 2008 года

5 янв 2009 : 		 VH1 назвал 100 величайших песен тяжелой музыки

4 янв 2009 : 		 Альбом ENSLAVED "Vertebrae" назван альбомом года по версии TERRORIZER

4 янв 2009 : 		 Альбомы AC/DC и METALLICA среди бестселлеров 2008 года!

4 янв 2009 : 		 Все билеты на WACKEN OPEN AIR 2009 проданы

2 янв 2009 : 		 Robert Plant возглавил список лучших

31 дек 2008 : 		 Рождественская металл-симфония в Голландии

24 сен 2008 : 		 Новости об альбоме "Metal Xmas And A Headbanging New Year"

28 июл 2008 : 		 Готовится трибьют Сиду Баррету

31 мар 2008 : 		 "Beautiful Voices Vol. 3" выйдет в апреле

30 янв 2008 : 		 Новый DVD Metalmania увидит свет в феврале

17 ноя 2007 : 		 Новые компиляции от AFM Records

23 сен 2007 : 		 Участники CANNIBAL CORPSE, MALEVOLENT CREATION и PYREXIA объявили о создании новой группы

26 авг 2007 : 		 Участники STRATOVARIUS, CHILDREN OF BODOM, NIGHTWISH на CD 'Guitar Heroes'

26 авг 2007 : 		 Выходит компиляция 'Monster Ballads Xmas'

15 авг 2007 : 		 Сборник 'Metal: A Headbanger's Companion II' выйдет в сентябре

13 авг 2007 : 		 Вышел сборник "MSR Compilation vol.1"

7 авг 2007 : 		 20 лучших гитарных соло по версии журнала Q

27 июл 2007 : 		 Классические песни JUDAS PRIEST, IRON MAIDEN, MOTÖRHEAD, SLAYER на сборнике 'Heavy Metal Box'

13 июн 2007 : 		 Доступен видеодневник церемонии METAL HAMMER GOLDEN GODS

12 июн 2007 : 		 Стал известен состав Rock Palace Open Air - 2007

22 май 2007 : 		 Участники из ANGRA & TRIBUZY в новой металл опере

16 май 2007 : 		 Бывший гитарист SOILWORK закончил работу над второй частью юбилейного сборника NUCLEAR BLAST

11 май 2007 : 		 Готова первая часть юбилейного сборника Nuclear Blast

12 апр 2007 : 		 BLACK SABBATH, SHADOWS FALL, STATIC-X: продажи за первую неделю

11 апр 2007 : 		 MACHINE HEAD, LAMB OF GOD, DIMMU BORGIR выступят на METAL HAMMER AWARDS

21 мар 2007 : 		 Portnoy , Cherone, Sheehan и Gilbert записали трибьют THE WHO

26 фев 2007 : 		 GAMMA RAY, HATEBREED, DARK FUNERAL подтвердили участие в фестивале EXTREME POWER в Киеве

18 фев 2007 : 		 Сборника песен в честь юбилея NUCLEAR BLAST

7 янв 2007 : 		 В свет выходит компиляция "металических колыбельных"

25 дек 2006 : 		 Звезды хэви-метал работают над сборником, посвященным 20-летнему юбилею NUCLEAR BLAST

18 дек 2006 : 		 Участники CHILDREN OF BODOM, NIGHTWISH и STRATOVARIUS появятся на металлическом рождественском альбоме

20 окт 2006 : 		 Подробности о DVD/CD SWEDEN ROCK 2006

20 июл 2006 : 		 Фестиваль MONSTERS OF ROCK в Болгарии отменен

9 дек 2005 : 		 Лейбл ELITIST RECORDS закрылся

2 дек 2005 : 		 Музыканты о новинках 2005 года

10 мар 2005 : 		 Что будем играть на похоронах?

3 фев 2005 : 		 Новые релизы

16 янв 2005 : 		 Новые релизы

16 дек 2004 : 		 Группы, которые чаще ищут в Интернете

1 дек 2004 : 		 Рок-звезды в детстве

26 окт 2004 : 		 Журнал Decibel выбрал 40 лучших логотипов

14 окт 2004 : 		 Список лучших групп всех времен журнала Q

26 авг 2004 : 		 Номинанты KERRANG! AWARDS 2004

16 июл 2004 : 		 Новости музиндустрии

9 июл 2004 : 		 Новости музиндустрии

21 июн 2004 : 		 Список наиболее влиятельных персон в рок-музыке

18 июн 2004 : 		 Результаты голосования на лучшую рок-композицию последних 50 лет

8 июн 2004 : 		 Награды METAL HAMMER

31 май 2004 : 		 Программа "Headbanger's Ball" выбирает лучшее металлическое видео

29 май 2004 : 		 Новости музиндустрии

8 май 2004 : 		 Новые релизы

1 май 2004 : 		 Новые релизы

1 май 2004 : 		 Новости музиндустрии

16 апр 2004 : 		 Новые релизы

15 апр 2004 : 		 FINNTROLL и RAWHEAD REXX на фестивале SUMMER BREEZE

9 апр 2004 : 		 Новые релизы

2 апр 2004 : 		 Новые релизы

2 апр 2004 : 		 Смена составов

26 мар 2004 : 		 Новые релизы

18 мар 2004 : 		 Новые участники фестиваля SWEDEN ROCK

21 фев 2004 : 		 Новые релизы

15 фев 2004 : 		 Новые релизы

7 фев 2004 : 		 Новые релизы

29 янв 2004 : 		 Наиболее продаваемые Hard Rock исполнители

24 янв 2004 : 		 100 лучших гитаристов мира

6 дек 2003 : 		 Новые релизы

2 дек 2003 : 		 Журнал ROLLING STONE опубликовал список 500 самых лучших альбомов всех времен

22 ноя 2003 : 		 Новые релизы

15 ноя 2003 : 		 Новые релизы

17 окт 2003 : 		 Новые релизы

11 окт 2003 : 		 Смена составов

10 окт 2003 : 		 Новые релизы

3 окт 2003 : 		 Новые релизы

29 авг 2003 : 		 Новые релизы

22 авг 2003 : 		 Подписались

22 авг 2003 : 		 Новые релизы

15 авг 2003 : 		 Новые релизы

29 июл 2003 : 		 Обновления сайтов

14 июн 2003 : 		 Новые релизы

6 июн 2003 : 		 Новые релизы

30 май 2003 : 		 Новые релизы

23 май 2003 : 		 Новые релизы

16 май 2003 : 		 Новые релизы

16 май 2003 : 		 Перемены в составах

9 май 2003 : 		 Новые релизы

5 май 2003 : 		 Новости от Nuclear Blast

28 мар 2003 : 		 Перемены в составах

7 мар 2003 : 		 Новые релизы

5 мар 2003 : 		 Переиздания и новые релизы PEACEVILLE

28 фев 2003 : 		 Новые релизы

21 фев 2003 : 		 План релизов

14 фев 2003 : 		 План релизов

17 янв 2003 : 		 Анонс передач на Darkside Special Radio

25 окт 2002 : 		 План релизов

21 окт 2002 : 		 Трибьют METALLICA

18 окт 2002 : 		 План релизов

4 окт 2002 : 		 План релизов

27 сен 2002 : 		 План релизов

24 сен 2002 : 		 Хорошо японцам..

23 сен 2002 : 		 Новые польские релизы

20 сен 2002 : 		 Подписаны..

20 сен 2002 : 		 План релизов

18 сен 2002 : 		 Концертный DVD

17 сен 2002 : 		 Шведский TOP по продажам

6 сен 2002 : 		 Расписание релизов

5 сен 2002 : 		 Метроновости

12 авг 2002 : 		 Новый котракты

2 авг 2002 : 		 Расписание Релизов

2 авг 2002 : 		 Новые Контракты.

20 июл 2002 : 		 Новые контракты.

20 июл 2002 : 		 Расписание релизов

18 июл 2002 : 		 Новый трибьют Judas Priest

16 июл 2002 : 		 Новые контракты.

29 июн 2002 : 		 Расписание релизов

25 июн 2002 : 		 Новые релизы на Black Mark

7 фев 2002 : 		 Релизы Nuclear Blast

25 янв 2002 : 		 Украинский трьбьют Death

3 дек 2001 : 		 Box-Set коллекция к десятилетию Century Media

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Дум-металл фестиваль отменили из-за солнечной и безоблачной погоды

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Организаторы фестиваля Dollops of Doom отменили трехдневное мероприятие в последний момент, после того как согласно данным прогноза погоды ожидалось солнце и легкий приятный ветерок на выходных.

Фестиваль, заявленный как «самое душераздирающее, мрачное музыкальное мероприятие года», изначально должен было сопровождаться проливными дождями и грозами — так надеялись организаторы. Все изменилось в последние 12 часов, когда теплый фронт приблизился к региону, и день оказался «самым прекрасным, какой только видел этот город».

Гуннар Аскельсон, спикер фестиваля, сделал заявление относительно отмены фестиваля:

«Сказать, что это катастрофа, — это не сказать ничего. Мы месяцами готовились к фестивалю, и все, что нам было нужно – это грозовые тучи и возможно проливные дожди. Вместо этого мы получили яркое солнце и практически нулевую влажность».

Посетители, которые уже прибыли на фестиваль до его отмены, спасались от солнца под тентами, сооруженными из курток и веток с близлежащих деревьев.

«Я был на фестивале Doom Your Soul в Уичито в 2009 году, и торнадо буквально смел кемпинг и унес жизнь 5 человек. Сейчас уже кажется, что тогда это было в духе метала, — говорит Алисия Вильямс. – А что мы имеем здесь? Яркое солнце, которое напоминает мне о лете в детстве, – когда мы бесконечно смеялись, играли до сумерек, бесконечно ели мороженое, и все наше существование казалось таким простым. Сейчас мне не нужно это дерьмо!»

Группы прибывали в течение дня, который должен был быть полным музыки и свободы. Выйдя из турового автобуса, Грэхем Адамс, менеджер группы Lugubrious, прокомментировал прекрасную погоду:

«Парни просто не чувствуют достаточно вдохновения из окружающей среды, которая не располагает к максимальному внутреннему разрушению. Мы просто сыграем Requiem for a Dream и отправимся на следующий запланированный концерт».

Спонсоры фестиваля вернут полную стоимость билетов, а организаторы перенесут мероприятие в суровые зимние условия на январь.



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Mich
9 июл 2017, 07:48		Что за бредятина ? )))


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