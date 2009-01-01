31 авг 2017



SLAYER, NIGHTWISH, ANTHRAX, BLIND GUARDIAN, DIMMU BORGIR на юбилейном сборнике NB В честь тридцатилетия Nuclear Blast выпустят семидисковый виниловый сборник с треками артистов, подписанных на лейбле. Тираж составит тысячу копий. релиз намечен на 27 октября:



LP1



Side A

Dimmu Borgir - “Mourning Palace”

Hypocrisy - “Roswell 47”

Children Of Bodom - “Morrigan”

Behemoth - “Ov Fire And The Void”

Immortal - “Hordes To War”

Benediction - “The Grotesque”



Side B

Carcass - “Unfit For Human Consumption”

Kataklysm - “In Shadows & Dust”

Memoriam - “Memoriam”

Soilwork - “As We Speak”

Cradle Of Filth - “Blackest Magick In Practice”

Equilibrium - “Born To Be Epic”



LP2



Side A

Slayer - “Repentless”

Lamb Of God - “Still Echoes”

Testament - “More Than Meets The Eye”

Overkill - “Ironbound”

Exodus - “Salt The Wound”

Death Angel - “Sonic Beatdown”



Side B

Kreator - “Gods Of Violence”

Anthrax - “For All Kings”

Machine Head - “Killers & Kings”

Destruction - “Thrash Till Death”

Tankard - “A Girl Called Cerveza”

Die Apokalyptischen Reiter - “Unter Der Asche”



LP3



Side A

Accept - “Teutonic Terror”

Blind Guardian - “Fly”

Helloween - “Lost In America”

Primal Fear - “Seven Seals”

Threshold - “Staring At The Sun”

Rage - “The Devil Strikes Again”



Side B

Sabaton - “To Hell And Back”

Edguy - “Superheroes”

Battle Beast - “Over The Top”

Metal Church - “Killing Your Time”

Doro - “Raise Your Fist In The Air”

Black Star Riders - “Heavy Fire”

Hammerfall - “Hearts On Fire”



LP4



Side A

Nightwish - “Élan”

Avantasia - “Mystery Of A Blood Red Rose”

Amorphis - “Silver Bride”

Eluveitie - “Omnos”

Sonata Arctica - “The Wolves Die Young”

Luca Turilli’s Rhapsody - “Rosenkreuz”



Side B

Therion - “To Mega Therion”

Epica - “Never Enough”

Twilight Force - “Powerwind”

Symphony X -“Without You”

The Kovenant - “New World Order”



LP5



Side A

In Flames - “The End”

Fear Factory - “Dielectric”

Pain - “Call Me”

Devil You Know - “Shattered Silence”

Mantar - “Era Borealis”

Grand Magus - “Triumph And Power”



Side B

Meshuggah - “Future Breed Machine”

Hatebreed - “Honor Never Dies”

Sepultura - “I Am The Enemy”

Killer Be Killed - “Wings Of Feather And Wax”

Discharge - “Infected”

Agnostic Front - “The American Dream Died”

Soulfly - “We Sold Our Souls To Metal”

Madball - “Hardcore Lives”

Rise Of The Northstar - “Samurai Spirit”



LP6



Side A

Blues Pills - “Lady In Gold”

Kadavar - “Last Living Dinosaur”

Witchcraft - “It’s Not Because Of You”

Graveyard - “The Apple & The Tree”

Crobot - “Legend Of the Spaceborne Killer”

Orchid - “Wizard Of War”

Scorpion Child - “Polygon Of Eyes”



Side B

Opeth - “Sorceress”

Enslaved - “One Thousand Years Of Pain”

Avatarium - “Girl With The Raven Mask”

The Doomsday Kingdom - “The Never Machine”



LP7



Side A

Suicide Silence - “Doris”

The Charm The Fury - “Down On The Ropes”

Forever Still - “Miss Madness”

Fallujah - “The Void Alone”

Fleshgod Apocalypse - “In Aeternum”

Aversions Crown - “Ophiophagy”



Side B

Thy Art Is Murder - “Holy War”

Carnifex - “Drown Me In Blood”

Despised Icon - “Beast”

Rings Of Saturn - “Inadequate”

All Shall Perish - “There Is Nothing Left”

Bury Tomorrow - “Earthbound”











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