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Музыканты BLACK SABBATH, LED ZEPPELIN, ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA, PINK FLOYD в списке самых богаты жителей Бирмингема Участники BLACK SABBATH, LED ZEPPELIN, ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA, PINK FLOYD оказались в списке Birmingham Post Rich List 2017.



Состояние Ozzy и семьи оценивается в 135 миллионов фунтов и он находится на 35 месте.



Состояние вокалиста LED ZEPPELIN Robert'a Plant'a оценивается в 105 миллионов фунтов и он находится на 41 месте.



Лидер ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA Jeff Lynne расположился на 47 месте с состоянием в 85 миллионов фунтов.



Барабанщик PINK FLOYD Nick Mason замыкает список из 50-ти самых богатых звезд с состоянием в 80 миллионов фунтов.







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