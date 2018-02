сегодня



Музыканты KREATOR, SEPULTURA, DESTRUCTION, SABATON, CANNIBAL CORPSE в '70000 Tons Of Metal' All-Star Jam 50 музыкантов различных тяжелых команд, среди которых были члены KREATOR, SEPULTURA, DESTRUCTION, SABATON, CANNIBAL CORPSE и METAL CHURCH, приняли участие в ежегодном "Jamming With Waters In International Waters", проходящем в рамках круиза 70000 Tons Of Metal и ведущим которого является лидер ANNIHILATOR Jeff Waters.



Сет-лист:



01. Metal Health / Bang Your Head (QUIET RIOT) 02:42



Vocals: Chris Bay (FREEDOM CALL)

Drums: Specki T.D. (IN EXTREMO)

Guitar: Ryoji Shinomoto (GYZE)

Guitar: Joona Björkroth (BATTLE BEAST)

Bass: Schmier (DESTRUCTION)



02. Rock You Like A Hurricane (SCORPIONS) 10:47



Vocals: Adrienne Cowan (SEVEN SPIRES)

Drums: Specki T.D. (IN EXTREMO)

Guitar: Alex Beyrodt (PRIMAL FEAR)

Guitar: Tommy Johansson (SABATON)

Bass: Jari Kainulainen (MASTERPLAN)



03. Killing Machine (JUDAS PRIEST) 19:05



Vocals: Mike Howe (METAL CHURCH)

Drums: Francesco Jovino (PRIMAL FEAR)

Guitar: Andreas Kisser (SEPULTURA)

Guitar: Daniel Mongrain (VOIVOD)

Bass: Johan Jönsegård (OCTOBER TIDE)



04. The Number Of The Beast (IRON MAIDEN) 24:42



Vocals: Päivi "Capri" Virkkunen (AMBERIAN DAWN)

Drums: Francesco Jovino (PRIMAL FEAR)

Guitar: Roland Grapow (MASTERPLAN)

Guitar: Johan Reinholdz (DARK TRANQUILLITY)

Bass: Pasi Kauppinen (SONATA ARTICA)



05. Neon Nights (BLACK SABBATH) 31:50



Vocals: Rick Altzi (MASTERPLAN)

Drums: Eloy Casagrande (SEPULTURA)

Guitar: Kurdt Vanderhoof (METAL CHURCH)

Guitar: Per Nilsson (SCAR SYMMETRY, MESHUGGAH)

Bass: Hugo Doyon-Karout (BEYOND CREATION)



06. Running Wild (JUDAS PRIEST) 38:40



Vocals: Ralph Scheepers (PRIMAL FEAR)

Vocals: Nick Seymour

Drums: Eloy Casagrande (SEPULTURA)

Guitar: Sami Yli-Sirniö (KREATOR)

Guitar: Rob Barrett (CANNIBAL CORPSE)

Bass: Linus Klausenitzer (OBSCURA)



07. Hells Bells (AC/DC) 47:00



Vocals: Noora Louhimo (BATTLE BEAST)

Drums: Cato Bekkevold (ENSLAVED)

Guitar: Jeff Waters (ANNIHILATOR)

Guitar: Elias Viljanen (SONATA ARTICA)

Bass: Mat Sinner (PRIMAL FEAR)



08. Pull The Plug (DEATH) 55:02



Vocals: Steffen Kummerer (OBSCURA)

Drums: Cato Bekkevold (ENSLAVED)

Guitar: Steffen Kummerer (OBSCURA)

Guitar: Ricardo Falcon (SINISTER)

Bass: Bud Burke (EXHUMED)



09. D.O.A. (VAN HALEN) 1:04:02



Vocals: Adrienne Cowan (SEVEN SPIRES)

Drums: Stet Howland (METAL CHURCH)

Guitar: Jeff Waters (ANNIHILATOR)

Bass: Eero Sipilä (XANDRIA)



10. Swords & Tequila (RIOT) 1:10:40



Vocals: Snake (VOIVOD)

Drums: Stet Howland (METAL CHURCH)

Guitar: Mike (DESTRUCTION)

Guitar: Tom Naumann (PRIMAL FEAR)

Bass: Jesper Anastasiadis (KORPIKLAANI)



11. Chemical Warfare (SLAYER) 1:15:20



Vocals: Matt Harvey (EXHUMED)

Drums: Vaaver (DESTRUCTION)

Guitar: Ivar Bjørnson (ENSLAVED

Guitar: Markus Vanhala (INSOMNIUM)

Bass: Dominique Laroche (VOIVOD)



12. Whiplash (METALLICA) 1:24:40



Vocals: Mille Petrozza (KREATOR)

Drums: Vaaver (DESTRUCTION

Guitar: Andreas Kisser (SEPULTURA)

Guitar: Matt Harvey (EXHUMED)

Bass: Schmier (DESTRUCTION)



Видео полного выступления доступно ниже.















