сегодня



NIRVANA, AEROSMITH, QUEEN, JIMI HENDRIX войдут в Grammy Hall Of Fame Recording Academy объявили о новых артистах и песнях, которые будут включены в 2018 году в Grammy Hall Of Fame. Всего войдут 25 произведений, среди которых будут:

David Bowie's "Space Oddity", Jimi Hendrix's "Band Of Gypsys", NIRVANA's "Nevermind", GLADYS KNIGHT & THE PIPS' "I Heard It Through The Grapevine", PUBLIC ENEMY's "Fight The Power", Whitney Houston's "I Will Always Love You", QUEEN's "A Night At The Opera", Linda Ronstadt's "Heart Like A Wheel" and Sam Cooke's "Bring It On Home To Me". Кроме того, будут включены произведения AEROSMITH, LOUIS ARMSTRONG & HIS HOT FIVE, Johnny Cash, Arthur "Big Boy" Crudup, Dr. Dre, Thomas Alva Edison, FOUR TOPS, Billie Holiday, the KING COLE TRIO, Hugh Masekela, Mike Oldfield, PARLIAMENT, Billy Paul, THE ROLLING STONES, Leon Russell и Andy Williams.















+2 -0









просмотров: 206