6 янв 2017



Музыканты WHITE ZOMBIE, QUEENS OF THE STONE AGE, PRIMUS в документальном фильме Музыканты WHITE ZOMBIE, QUEENS OF THE STONE AGE, PRIMUS, BAD RELIGION, STONE SOUR, CLUTCH, RED FANG, FAILURE, MINISTRY, QUICKSAND, HELMET, Steve Albini, SEPULTURA и многих других команд приняли участие в съемках документального фильма "Underground Inc." об альтернативной культуре 90-х.















