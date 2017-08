сегодня



METALLICA, MASTODON, GWAR выпустят розовые винилы METALLICA, MASTODON, GWAR и ряд других исполнителей выпустят розовые винилы к четвертой годовщине Ten Bands One Cause. Это инициатива вышла из первоначальной идеи собрать 144 000 долларов для Gilda's Club NYC, организации, оказывающей поддержку тем, у кого диагностирован рак и тем, кто о них заботится. В этом году будут выпущены METALLICA "Hardwired… To Self-Destruct", MASTODON "Emperor Of Sand" и GWAR "The Blood Of Gods".















