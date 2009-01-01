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Музыканты RED HOT CHILI PEPPERS, PEARL JAM, GUNS N' ROSES выступят вместе Супергруппа барабанщика RED HOT CHILI PEPPERS Chad'a Smith'a под названием CHAD SMITH'S SUPER MEGA FUNKTASTIC JAM ROCK ALL STARS выступит на благотворительном вечере шестого октября в Greek Theatre, Los Angeles.



В состав команды также входят вокалист COLDPLAY Chris Martin, гитарист PEARL JAM Mike McCready, гитарист CHILI PEPPERS Josh Klinghoffer и басист GUNS N' ROSES Duff McKagan.



Все вырученные средства будут направлены в адрес Cancer For College, предоставляющие стипендии малоимущим студентам, перенесшим рак.









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