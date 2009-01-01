сегодня



AXL ROSE, TOMMY LEE и SEBASTIAN BACH критикуют Трампа за слова о пожарах Утром в субботу президент США Дональд Трамп написал о нынешних «разорительных» пожарах из-за «грубого нерационального использования лесов» и добавил: «либо жёсткое лечение сейчас, либо никакого финансирования федерального правительства в будущем».



Лидер GUNS N"ROSES Axl Rose незамедлительно отреагировал на эти слова:



«Хм... На самом деле... Это недостаток федерального финансирования, который лежит в "корне" предполагаемого неправильного управления лесами. Только сумасшедший и действительно жалкий человек будет юлить и использовать трагедию, чтобы ещё раз исказить факты для попытки общественной / политической выгоды за счёт других».



Не только вокалист GUNS N' ROSES отреагировал из рок-музыкантов на слова Трампа о пожарах. Tommy Lee также поделился своими мыслями на этот счёт:



«Можешь ли ты быть более бесчувственным, грёбаный дебил?»



Позже в субботу Трамп опубликовал новый, более добрый и мягкий твит о пожарах в Калифорнии, в котором выразил свою признательность пожарным, сражающимся с пламенем.



«Более 4000 человек борются с пожарами в Вулси в Калифорнии, уничтожившими более 170 000 акров. Всеми мыслями с теми, кто борется с пожарами, с теми 52 000, которых эвакуировали, и 11 семьями тех, кто погиб. Разрушения носят катастрофический характер. Да благословит их всех Господь».



Однако утром в воскресенье президент, похоже, вернулся к своей прежней теме:



«При правильном использовании леса мы можем остановить разрушения, которые постоянно происходят в Калифорнии. Будьте умнее!»



На критику Трампа отреагировал Sebastian Bach:



«Да благословит их всех Бог? Ты самый бесполезный человек на планете Земля. Кроме бесполезных идиотов, которые голосуют за тебя!» — завершил Bach свой твитт, добавив несколько эмодзи со средним пальцем.



Пожар в Вулси вспыхнул поздно вечером в четверг, затронув районы Thousand Oaks, Malibu, Calabasas, Agoura и Hidden Hills Южной Калифорнии. С тех пор он удвоился в размере до 83 275 акров, уничтожив по крайней мере 177 домов и вынудив эвакуировать более 265 000 человек. Огонь оставался на уровне пяти процентов по состоянию на субботу вечером. Не менее 2000 огнеборцев были брошены в битву с огнём.



Калифорнийские чиновники и эксперты по пожарам, в том числе глава крупнейшей ассоциации пожарных штата, раскритиковали комментарии Трампа, назвав их поверхностными и плохо информированными, отметив, что федеральное правительство само владеет более чем половиной лесных земель Калифорнии.



Ассоциация пожарных Пасадены сказала, что президент «неправ».



«Пожары в So. Cal из серии городских и не имеют ничего общего со слежением за лесами».



Брайан Райс, президент Калифорнийского профессионального союза пожарных, согласился.



«Пожарные и общины в этом штате заслуживают извинений. В Малибу не производится вырубка. Там холмы и колючий кустарник».



Более того, по его словам, большая часть лесов штата управляется федеральным правительством.



«Президент Соединенных Штатов не знает о процессе наблюдения за лесами и о лесных пожарах».





















































+0 -4



( 6 )





просмотров: 1022

