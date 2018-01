12 янв 2018



SLAYER, LAMB OF GOD, ANTHRAX, TESTAMENT And BEHEMOTH едут в тур? По сообщению Live Nation, SLAYER, LAMB OF GOD, ANTHRAX, TESTAMENT и BEHEMOTH выступят четвертого июня на Santander Arena, Reading, Pennsylvania. Ожидается, что это выступление часть большего североамериканского тура, который пока официально не анонсирован.



Недавно гитарист TESTAMENT в интервью Music & Art сказал, что "только что подписался на североамериканский тур, информацию о котором пока не может озвучить, но это будет одним из самых больших туров 2018 года".















