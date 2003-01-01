27 дек 2016



Музыканты HALESTORM, SKID ROW, CINDERELLA исполнили BLACK SABBATH, KIX, RAMONES Joe Hottinger и Lzzy Hale из HALESTORM, Eric Brittingham из CINDERELLA, Rachel Bolan из SKID ROW присоединились к THEE ROCK N' ROLL RESIDENCY на сцене TailGate Brewery, Nashville, Tennessee и исполнили кавер-версии KIX "Blow My Fuse", BLACK SABBATH "Heaven And Hell" и RAMONES "Psycho Therapy" — видео доступно для просмотра ниже.























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