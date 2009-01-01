сегодня



Трейлер документального фильма о металле в Латинской Америке Полноценный трейлер к документальному фильму о состоянии тяжёлой индустрии Латинской Америки под названием "Songs of Injustice: Heavy Metal Music in Latin America", доступен ниже. Режиссёром был Dr. Nelson Varas-Díaz (Professor, Florida International University), он уже был отмечен на ряде международных фестивалей.













+1 -1









просмотров: 433

