Искусственный интеллект записал блэк-металлический альбом

Программному обеспечению для искусственного интеллекта ещё есть куда расти с точки зрения создания «оригинального» контента, но новый искусственный интеллект написал блэк-металлический альбом, которым впечатлены даже самые большие поклонники рок-музыки.



"The Coditany of Timeness" — блэк-металлический альбом, который стал результатом сотрудничества CJ Carr'а и Zack'а Zukowski. Этот EP содержит всего пять песен, но каждая нота и название каждой песни были созданы при помощи алгоритмов искусственного интеллекта.



Как и другие виды ИИ, которые создают свои собственные музыкальные композиции, этот ИИ должен был разобрать на части и синтезировать произведение другого исполнителя для вдохновения. Чтобы создать альбом, ИИ проанализировал альбом "Diotima" от Krallice, нью-йоркской блэк-металлической группы. Затем Carr и Zukowski скормили аудиосегменты нейросети и научили ИИ угадывать, какой будет следующая аудиопеременная. Правильные ответы привели к более сильным разводкам путей так же, как наш человеческий мозг развивает более сильные связи между нейронами, когда мы изучаем новые умения или деятельность.



Однако "Coditany" не всегда звучал отлично. Как и любой музыкант, учащийся играть на инструменте, проект не сразу зазвучал как надо.



«В начале обучения звуки, которые он воспроизводил, были очень шумными, гротескными и текстурными, — сказал Карр в интервью The Outline. — По мере совершенствования навыков вы начинаете слышать, что элементы оригинальной музыки, которой он обучался, проникают всё больше и больше».



Создатели ИИ обобщили свой опыт в документе Dadabots под названием «Генерация блэк-металла и мат-рока: по ту сторону Баха, Бетховена и Битлз».



«В то время как мы намеревались достичь реалистичного воссоздания исходных данных, мы были в восторге от эстетических достоинств его несовершенств, — говорится в документе Dadabots, который планируется представить на следующей неделе на конференции Neural Information Processing Systems в Long Beach, Калифорния. — Сольные вокалисты становятся сочным хором призрачных голосов, рок-группы становятся шуршащими кубистами-джазистами, а гибриды из нескольких записей становятся сюрреалистичной химерой звука».

