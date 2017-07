сегодня



THE HELLFEST ALL STARS исполняют AEROSMITH THE HELLFEST ALL STARS, в состав которых входят участники Avatar, Myrath, Evergrey, In Flames, Sidilarsen, The New Roses, Agnostic Front, Trust, The Dead Daisies, The Treatment, Ugly Kid Joe, Saxon, Jared James Nichols, Ultra Vomit, Shvpes, Dudes looking like ladies (Dédo, Julfou, Lucien Maine, Julien Ménielle), Blue Öyster Cult, Chuck D (Prophets Of Rage, Public Enemy) и Emperor, исполняют кавер-версию классического хита AEROSMITH “Walk This Way” — видео доступно ниже.











