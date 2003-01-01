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Музыканты DOKKEN, SCORPIONS, KING'S X, BULLETBOYS в "Ultimate Jam Night" Don Dokken (DOKKEN), Mikkey Dee (SCORPIONS, MOTÖRHEAD), Doug Pinnick (KING'S X), Marq Torien (BULLETBOYS) и другие приняли участие в "Ultimate Jam Night" в знаменитом клубе Whisky A Go Go, West Hollywood, California — видео доступно для просмотра ниже.























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