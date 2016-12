сегодня



Бывшие участники JUDAS PRIEST, MEGADETH исполнили классику IRON MAIDEN На шоу A Night Of Metal, состоявшемся 3 декабря в Коламбусе, штат Джорджия, Tim “Ripper” Owens (Judas Priest, Iced Earth), Glen Drover (Megadeth, Eidolon), Shawn Drover (Megadeth, Act Of Defiance) и Glen Poland исполнили классическую композицию IRON MAIDEN “Flight Of Icarus” — видео доступно ниже.











