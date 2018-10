сегодня



Трейлер "Death... Is Just The Beginning MMXVII" Nuclear Blast возвращают легендарную компиляцию "Death... Is Just The Beginning" — новая часть серии, "Death... Is Just The Beginning MMXVII", будет доступна на CD, лимитированной кассете, цветном виниле, в варианте СD+футболка и в виде специального бокс-сета. По традиции в компиляции попало достаточно раритетов:



01. BENEDICTION - Tear Off These Fucking Wings (unreleased demo of new song)



02. KATAKLYSM - The Awakener (re-recorded)



03. HYPOCRISY - They Lie (THE EXPLOITED cover)



04. THE SPIRIT - Illuminate The Night Sky



05. MEMORIAM - The War Rages On (demo)



06. INSIDIOUS DISEASE - Soul Excavation (unreleased new song)



07. POSSESSED - Abandoned (unreleased demo of new song)



08. THY ART IS MURDER - The Son Of Misery



09. IMMOLATION - Morbid Visions (feat. Max Cavalera) (SEPULTURA cover)



10. NAILED TO OBSCURITY - King Delusion (unreleased new song)



11. BLEEDING GODS - Beloved By Artemis



12. DECAPITATED - Sane (Meshuggah cover)



13. AENIMUS - Before The Eons (unreleased new song)



14. PARADISE LOST - Frozen Illusion (previously released Japanese only b-side)



15. CARCASS - A Wraith In The Apparatus



16. BRUJERIA - Viva Presidente Trump! (previously only available digitally and on vinyl)



Трейлер к компиляции, включающий фрагмент перезаписанного трека "The Awakener" от KATAKLYSM, доступен ниже.



























