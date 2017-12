сегодня



METALLICA, SLAYER, MEGADETH в "The Rise Of L.A. Thrash Metal" 19 января состоится выход первой части документального фильма "The Rise Of L.A. Thrash Metal", режиссером которого был Bob Nalbandian, а закадровый текст читает басист MEGADETH David Ellefson. Фильм рассказывает о становлении трэшевой сцены и содержит огромное количество интервью со множеством музыкантов:



* Ann Boleyn (HELLION, New Renaissance Records)

* Bill Metoyer (Producer)

* Brian O'Brian (A LA CARTE)

* Brian Slagel (Metal Blade Records)

* Brian Tatler (DIAMOND HEAD)

* Chris Poland (MEGADETH, OHM:)

* Craig Locicero (FORBIDDEN)

* Dave Lombardo (SLAYER, SUICIDAL TENDENCIES)

* David Ellefson (MEGADETH)

* Diego Negrete (MX MACHINE)

* Eric Peterson (TESTAMENT)

* Ernie C (BODY COUNT)

* Felice Lococo & Kurt Markham (OVERKILL L.A.)

* Frank Bello (ANTHRAX)

* Gene Hoglan (DARK ANGEL, TESTAMENT)

* Greg Durschlag (THE WEASELS)

* Jay Reynolds (MALICE)

* Joey Vera (ARMORED SAINT)

* John Bush (ARMORED SAINT, ANTHRAX)

* John Gallagher (RAVEN)

* Juan Garcia (AGENT STEEL, ABATTOIR, BODY COUNT)

* Katon DePena (HIRAX)

* Kevin Estrada (Photographer)

* Lars Ulrich (METALLICA)

* Lloyd Grant (DEFCON)

* Malcolm Dome (Journalist)

* Marty Friedman (HAWAII, CACOPHONY, MEGADETH)

* Mike Inez (ALICE IN CHAINS)

* Monte Pittman (PRONG, MADONNA)

* Peter Baltes & Wolf Hoffmann (ACCEPT)

* Phil Sandoval (ARMORED SAINT)

* Phyllis Pollack (Journalist)

* Rocky George (SUICIDAL TENDENCIES)

* Scott Peterson (CRYPTIC SLAUGHTER)

* Steven Craig (former manager of SLAYER & DARK ANGEL)

* STRYPER (Robert Sweet, Michael Sweet, Oz Fox, Tim Gaines)

* Tracey "Spacey T" Singleton (SOUND BARRIER, GANGLAND)

* Tracy Barnes (Radio PD)

* Vincent Price (STEEL PROPHET, BODY COUNT)

* William Howell (KNAC Radio Host a.k.a. DJ Will, former A&R Capitol Records and Metal Blade Records)



Фрагмент из этого документального фильма, а также трейлер к нему, доступен ниже.















