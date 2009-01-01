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Видео с выступления музыкантов JUDAS PRIEST, SEBASTIAN BACH, RUDY SARZO Rob Halford, Richie Faulkner, Ian Hill и Scott Travis из JUDAS PRIEST, Sebastian Bach, Rudy Sarzo (QUIET RIOT, WHITESNAKE), Carlos Cavazo (QUIET RIOT, RATT) and Jeff Scott Soto (YNGWIE MALMSTEEN, TALISMAN, JOURNEY) и многие другие приняли участие в Rock 'N' Roll Fantasy Camp.























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