22 янв 2018



GLENN HUGHES и CHAD SMITH присоединились на сцене к G3 GLENN HUGHES и CHAD SMITH присоединились на сцене к G3 в ходе выступления 19 января в Orpheum, Los Angeles, California для исполнения классики DEEP PURPLE "Highway Star".























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