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*SID WILSON уволен из SLIPKNOT 32
*Видео с выступления SCORPIONS 32
*DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME 32
*NORTHER возвращаются! 27
*Гитарист TESLA: «Если смотреть исключительно с точки зрения ... 27
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Rush

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5 авг 2026 : 		 Новое пиво в честь RUSH

31 июл 2026 : 		 RUSH думают о концертах в Сфере

30 июл 2026 : 		 Видео полного выступления RUSH

16 июл 2026 : 		 Видео с выступления RUSH

23 июн 2026 : 		 Видео с выступления RUSH

15 июн 2026 : 		 RUSH сыграли A Farewell To Kings

10 июн 2026 : 		 RUSH целиком сыграли 2112

8 июн 2026 : 		 RUSH открыли тур

24 май 2026 : 		 Вокалист RUSH: «Когда слышишь, как она говорит о Ниле Пирте, становится ясно, что она понимает и ценит его величие»

23 май 2026 : 		 Вокалист RUSH: «Нил еще не остыл, а многие барабанщики уже предложили свои услуги»

26 апр 2026 : 		 Новая барабанщица RUSH: «Адаптировать технику Нила под себя было непросто»

9 апр 2026 : 		 Почему RUSH не взяли известного барабанщика?

6 апр 2026 : 		 GEDDY LEE об использовании имени RUSH в туре: «Нам надо было назваться IRON MAIDEN?»

2 апр 2026 : 		 Вокалист RUSH: «Anika для нас подходит идеально!»

30 мар 2026 : 		 RUSH впервые выступили с ANIKA NILLES

16 мар 2026 : 		 Вокалист RUSH о первой репетиции с ANIKA NILLES

12 мар 2026 : 		 Барабанщица RUSH представила новое видео

8 мар 2026 : 		 SEBASTIAN BACH рад, что RUSH едут в тур

3 мар 2026 : 		 Вокалист RUSH о новой барабанщице

26 фев 2026 : 		 Гитарист RUSH о предстоящем туре: «Мы репетировали около года»

21 фев 2026 : 		 Фрагмент нового издания RUSH

21 фев 2026 : 		 Барабанщица RUSH демонстрирует свои навыки

16 фев 2026 : 		 Хотел бы MIKE PORTNOY в тур с RUSH?

29 янв 2026 : 		 Концертное видео RUSH

27 янв 2026 : 		 GEDDY LEE о новой музыке RUSH: «Интересно, что сможет предложить Anika»

21 янв 2026 : 		 Планируется новое переиздание RUSH
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Новое пиво в честь RUSH



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В преддверии «Недели Rush» в Henderson Brewing Co. компания рада объявить о выпуске трёх эксклюзивных новинок серии Rush × Henderson Brewing Co.

«Версия Fifty Something Tour Edition нашего флагманского сорта Rush Canadian Golden Ale посвящена первому концертному туру группы за 11 лет. Это то самое пиво Rush, которое вы знаете и любите, в новой стильной коллекционной банке. Доступно в ограниченном количестве онлайн и на пивоварне (128a Sterling Road, Торонто) до исчерпания запасов.

​Rush Light Lager возвращается в ограниченном количестве. Это лагер с чистым и свежим вкусом и нотками зерна, в котором чувствуются оттенки травы и лимона, придающие ему сложность, но не перебивающие основной вкус.​

И как раз к Rush Day 2026 выходит Rush Day Lager — фирменное пиво нашего 4-го ежегодного праздника, посвященного группе, пиву и фанатам, которые любят и то, и другое. Этот яркий и освежающий лагер в немецком стиле «Helles» обладает нотками цитрусовых, зерновых, хлеба и сладкого солода.

Все три сорта уже доступны в ограниченном количестве в нашем интернет-магазине для самовывоза на месте и доставки по всей Канаде».

Обратите внимание: в Rush Day (суббота, 8 августа) выдача предварительных заказов не будет осуществляться. Заказы необходимо забрать до или после даты мероприятия, так как в Rush Day у нас не будет персонала, способного обеспечить выдачу заказов.

Rush Day 2026 запланирован на субботу, 8 августа, в Henderson Brewing Co. (128a Sterling Rd.) в Торонто, Онтарио (Канада).



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