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Новое пиво в честь RUSH



В преддверии «Недели Rush» в Henderson Brewing Co. компания рада объявить о выпуске трёх эксклюзивных новинок серии Rush × Henderson Brewing Co.



«Версия Fifty Something Tour Edition нашего флагманского сорта Rush Canadian Golden Ale посвящена первому концертному туру группы за 11 лет. Это то самое пиво Rush, которое вы знаете и любите, в новой стильной коллекционной банке. Доступно в ограниченном количестве онлайн и на пивоварне (128a Sterling Road, Торонто) до исчерпания запасов.



​Rush Light Lager возвращается в ограниченном количестве. Это лагер с чистым и свежим вкусом и нотками зерна, в котором чувствуются оттенки травы и лимона, придающие ему сложность, но не перебивающие основной вкус.​



И как раз к Rush Day 2026 выходит Rush Day Lager — фирменное пиво нашего 4-го ежегодного праздника, посвященного группе, пиву и фанатам, которые любят и то, и другое. Этот яркий и освежающий лагер в немецком стиле «Helles» обладает нотками цитрусовых, зерновых, хлеба и сладкого солода.



Все три сорта уже доступны в ограниченном количестве в нашем интернет-магазине для самовывоза на месте и доставки по всей Канаде».



Обратите внимание: в Rush Day (суббота, 8 августа) выдача предварительных заказов не будет осуществляться. Заказы необходимо забрать до или после даты мероприятия, так как в Rush Day у нас не будет персонала, способного обеспечить выдачу заказов.



Rush Day 2026 запланирован на субботу, 8 августа, в Henderson Brewing Co. (128a Sterling Rd.) в Торонто, Онтарио (Канада). http://www.rush.com





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