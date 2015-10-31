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Вокалист JUDAS PRIEST о новом альбоме В недавнем интервью Ultimate Classic Rock вокалист JUDAS PRIEST Judas Priest сказал о новом альбоме следующее:



«Он звучит отлично. Я не могу сказать вам большего прямо сейчас, потому что всё ещё пока туманно, но всё звучит невероятно воодушевляюще, и я уверен, что мы ещё не раз поговорим, когда придёт момент».







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