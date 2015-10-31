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Вокалист JUDAS PRIEST : «Наш новый альбом как будто записан молодой командой» Вокалист JUDAS PRIEST Rob Halford поговорил с Metal Hammer о новом альбоме "Firepower":



«Мы как открытая книга. Мы можем делать что хотим, и это моя работа, в которой вступает в игру пресловутое слово "вызов". Я впитываю то, что меня окружает в реальном мире и придуманном мире металла, так что могу делать политические и иного рода комментарии посредством метафор.



Мы всегда старались быть немного двусмысленными, так что у наших поклонников есть собственное трактование, но конкретно на этом диске мы говорим о Земле и таких местах, как 10 Downing Street. Но мы всегда стараемся найти баланс, не делать прямолинейных посылов, показывая, что мы связаны как группа металлистов в настоящем мире».



Rob также похвалил за «невероятную работу» продюсера альбома, Andy Sneap'a:



«Мы всегда внимательны к элементами, которые важны для PRIEST, это наша кузня, и это вплетено в нашу музыку, но, работая с Andy, модным и популярным металл-продюсером, мы смогли получить такой эффект, что музыка, доносящаяся из колонок, как будто создана молодой современной группой. Я всегда старался идти в ногу с веяниями в металле и искренне уверен, что звучание альбома сильно как никогда».



Выход нового диска намечен на девятое марта.























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