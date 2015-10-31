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Бывший гитарист JUDAS PRIEST попрощался с мечтой По сообщению The Times, бывший гитарист JUDAS PRIEST K.K. Downing был вынужден выставить на продажу недвижимость в Astbury Hall за более чем десять миллионов фунтов. Это произошло спустя полтора года после покупки, где музыкант планировал устроить развлекательный курорт вокруг поля для гольфа. Управляющие ссылаются на жёсткие условия на рынке услуг.







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