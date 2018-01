22 янв 2018



Умер бывший барабанщик JUDAS PRIEST По сообщению испанского издания El Progreso бывший барабанщик JUDAS PRIEST Дейв Холланд скончался в возрасте 69 лет 16 января в Hospital Universitario Lucus Augusti, Lugo, Spain. Причины смерти не объявлены, однако тело уже кремировано.



Сообщается, что Холланд жил в городке Fonsagrada после того, как провел несколько лет в британской тюрьме за попытку изнасилования подростка, которого обучал урокам игры на ударных. Музыкант никогда не признавал этих обвинений и однажды сообщил, что планирует написать и издать автобиографию. По сообщению издания, Дейв тихо жил в удаленном регионе Испании и описывался соседями "очень добрым и тихим".



Дейв пришел в состав PRIEST в 1979 году и записал с группой такие классические альбомы как "British Steel" (1980), "Point Of Entry" (1981), "Screaming For Vengeance" (1982), "Defenders Of The Faith" (1984), "Turbo" (1986) и "Ram It Down" (1988). Из команды он ушел в 1989, а его место занял Scott Travis. Он также являлся одним из основателей группы TRAPEZE вместе с Glen'омn Hughes'ом и Mel'ом Galley, его коллегами по прошлой команде FINDERS KEEPERS.















