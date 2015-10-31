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Бывший гитарист JUDAS PRIEST : «Кое-что в моей книге вас удивит» Бывший гитарист JUDAS PRIEST K.K. Downing в недавнем сообщении на официальной Facebook-странице сказал, что некоторые детали его автобиографии «вызовут удивление»:



«Для меня стало огромным сюрпризом увидеть новости о моей книге, работа над которой ещё ведётся. Интернет-мир, с которым мы живём сейчас, делает крайне непростой задачей сохранение секретов! Однако я уже намёками сказал всё об этом издании, так как история моей жизни — то, чем я очень горжусь, даже несмотря на то, что некоторые детали вас изрядно удивят, как удивили они и меня, когда я вновь это пережил.



Восстановление моей жизни таким образом, каким я сделал это в этой книге, часто вызывало слёзы, но вместе с тем подарило и немало взрывов хохота. Совершеннейшая правда в том, что я приобрёл множество друзей, как правда и то, что у меня были и враги. Но главное — это музыка, которая была для меня всем, и не просто спасением, но и позволила познакомиться самым тесным образом с людьми стольких наций — и я искренне скажу, что называю всех вас моими близкими друзьями».



Выход книги "Heavy Duty: Days And Nights In Judas Priest" намечен на 18 сентября.











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