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Бывший гитарист JUDAS PRIEST о Дейве Холланде Бывший гитарист JUDAS PRIEST K.K. Downing подтвердил факт смерти бывшего барабанщика коллектива, Дейва Холланда:



«С прискорбием вынужден принять неожиданную и ударившую как гром среди ясного неба новость о смерти Дейва Холланда. Дейв был отличным другом и отличным музыкантом как на сцене, так и в студии; я буду бережно хранить множество отличных воспоминаний об огромном количестве совместных выступлений и записи альбомов, и всегда буду благодарен тому неоценимому вкладу, который внёс Дейв в JUDAS PRIEST.



Искренне соболезную семье и друзьям, а также всем поклонникам, ценившим музыкальные навыки Дейва и его жизнь.



Покойся с миром, Дейв».















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