сегодня



SAMMY HAGAR: «Не хочу я больше в туры!»



SAMMY HAGAR в интервью Las Vegas Review-Journal сказал, что больше не хочет ездить в туры, и надеется на успех своей грядущей весенней серии концертов в Лас-Вегасе с материалом Best Of All Worlds Tour:



«Я не хочу больше ездить в турне. Мне неприятно говорить об этом, потому что я не хочу злить своих поклонников. Я буду выступать на разовых концертах и делать что-то подобное, но эта резиденция станет хорошим продолжением моей карьеры. На это я и надеюсь.



Благодаря таким форматам шоу мне не нужно путешествовать, не нужно каждый день распаковывать и упаковывать вещи и садиться в самолет. Знаете, в моем возрасте у меня болят плечи от всего этого. И я должен выступать. В конце концов, я же артист.



Я постоянно говорю своему менеджеру: «Не нужно никаких туров, дай мне поработать с этой резиденцией». Если мне понравится, я устрою еще что-нибудь подобное. И если наша будущая серия в Лас-Вегасе станет успешной, я сделаю еще одну, и смогу выжать еще несколько лет из своей карьеры».







