RICK SPRINGFIELD выступил с SAMMY HAGAR



SAMMY HAGAR 13 октября отмечает 77 лет, но решил отметить заранее на двух концертах в Лос-Анджелесе в выходные. Одним из гостей на вечеринке был RICK SPRINGFIELD, который исполнил "I've Done Everything for You", выпущенную Hagar'ом в 1978 году. Rick сделал кавер-версию этой песни в 1981 году и попал с ним в Top10.







