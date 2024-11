сегодня



JASON BONHAM объяснил, почему покинул тур с SAMMY HAGAR



JASON BONHAM опубликовал следующее сообщение:



«Я хотел бы воспользоваться моментом и объясниться по поводу своего отсутствия в последние несколько недель. Как многие из вас знают, моя мама столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем, и это было невероятно сложное время для нашей семьи. Я с благодарностью сообщаю, что она идет на поправку и ее выписали из больницы! Сейчас она дома и восстанавливается, что приносит мне огромное облегчение.



Было очень трудно покинуть тур «The Best Of All Worlds», когда осталось всего четыре концерта. Энергия, общение и впечатления были просто невероятными, но я должен был быть рядом с мамой во время ее борьбы за жизнь.



Я рад сообщить, что JBLZE [JASON BONHAM'S LED ZEPPELIN EVENING] снова отправится в турне, которое начнется 19 ноября! Мне не терпится увидеть всех вас и снова разделить это незабываемое странствие.



Спасибо за ваше понимание и любовь. До скорой встречи!



С большой любовью, JB».











