сегодня



SAMMY HAGAR о прошедшем туре



SAMMY HAGAR поделился своими впечатлениями о недавно завершившемся туре "The Best Of All Worlds":



«Всем привет. Прошла неделя с тех пор, как я вернулся домой. Я решил опубликовать небольшое резюме, небольшое сообщение о том, каким замечательным был тур для меня и группы.



Я не могу выразить словами, насколько я был впечатлён количеством слушателей и тем настроением, которое все создавали, подпевая песням во всю мощь своих лёгких, — каждой песне. Мы думали, что исполняем какие-то не самые известные треки, а оказалось, что вы их тоже знаете. Для меня это был один из самых приятных моментов. Билеты на многие концерты были распроданы так быстро, что мы могли бы выступить в несколько раз больше, но я хотел выступить в как можно большем количестве городов и не переусердствовать. Я хотел посмотреть, как мой голос будет держаться после стольких лет, выступая по два часа и двадцать минут, исполнив 24 песни. И как в физическом плане на это отреагирует моё тело. И я могу сказать вам прямо сейчас: мой голос выдержал всё. Я был счастлив каждый вечер. И моё тело было в порядке. Сейчас я чувствую себя лучше, чем когда-либо. Я набрал форму.



Впереди Япония. Я хочу отметить день рождения, побывать в Кабо и Вегасе и начать строить планы на следующий год.



Я многим обязан Joe Satriani, Rai'ю Thistlethwayte, Jason'y Bonham'y, Michael'y Anthony, конечно, и Kenny Aronoff'y за то, что они присоединились и справились с этой задачей. Но на самом деле без этой группы, группы "The Best Of All Worlds", это было бы невозможно. Я не знаю других таких парней, которые могли бы собраться вместе, сделать это на таком уровне и так же весело провести время друг с другом. Это не было похоже на сессионщиков, профессиональных людей, о которых говорят: "Он может это сделать, поэтому я найму этого парня". Нет, мы были друзьями, которые проводили время в своё удовольствие. Каждый вечер мы говорили: "Это было лучшее шоу за весь тур"». А в следующий вечер: "Может, и это было лучшим". Какое шоу было вашим любимым?



Я могу сказать вам прямо сейчас: я определённо хочу сделать это снова, и, зная, как много я могу сделать, это будет не столько загадкой, сколько праздником.



Я хочу поблагодарить всех за то, что пришли. Это было очень необычно. Я давно не чувствовал себя так хорошо на шоу, которое устроил для фанатов. И вы знаете, я чувствую себя отлично на каждом шоу. Но это выступление — 24 песни. Мы сыграли 14 песен VAN HALEN, которые не исполнялись уже очень давно. И мы с Mike'ом почувствовали, что мы единственные, кто хочет нести флаг Van Hagar. Ну и вы все, конечно, хотели бы это услышать, потому что вы присутствовали на концертах. Мы сделали это. Я счастлив. Надеюсь, вы тоже. Спасибо!»







+0 -0



просмотров: 87