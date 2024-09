сегодня



SAMMY HAGAR об отъезде Jason'a Bonham'a



SAMMY HAGAR в интервью Guy "Favazz" Favazza рассказал о причинах, почему JASON BONHAM был вынужден покинуть "The Best Of All Worlds":



«У семьи Jason'а все произошло внезапно. У его матери случился инсульт, она впала в кому, и это очень серьезно. Поэтому вся его семья отправилась туда [в Великобританию]. Он продержался два или три дня и сказал: «Я должен ехать. Я должен уйти». Я ответил: « Езжай. Иди. И мы предупредили на этот счет Kenny. У него было около 24 часов. И он приехал к нам в первую ночь. Он приехал в шесть утра. Мы играли тем вечером в Цинциннати. И он отыграл шоу на 90 процентов идеально. Клянусь вам, я каждый вечер делаю больше ошибок, чем он. Так что снимаю шляпу перед этим парнем».



Sammy не исключил, что Kenny останется в туре и дальше:



«Тур [по США] уже закончился, но мы собираемся в Японию. И если Jason остается с мамой, он должен быть там, пока она не придет в себя или... неважно. Я не собираюсь говорить о его личных делах, но у него неотложные медицинские дела с матерью. Нельзя это игнорировать. У нас есть Kenny, слава Богу. И если нам понадобится поехать с ним в Японию, мы поедем в Японию. Мне просто нравится с ним играть, поскольку он настолько полон энтузиазма. Он такой восторженный парень. «О, чувак, мы все сделаем. Не волнуйся за меня». У него просто пена изо рта идет. Он просто сумасшедший!»







