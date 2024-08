сегодня



JASON BONHAM покидает тур SAMMY HAGAR



Jason Bonham был вынужден покинуть тур Sammy Hagar's "The Best Of All Worlds" из-за возникших семейных обстоятельств. Его место занял Kenny Aronoff, ранее уже гастролировавший с Sammy в CHICKENFOOT.



Перед исполнением Eagles Fly, Sammy сказал: «Я хочу посвятить эту песню семье Jason'a в Англии. Надеюсь, всё будет хорошо там и с нашим братом, Jason'ом».







