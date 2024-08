сегодня



SAMMY HAGAR и MICHAEL ANTHONY о решении AEROSMITH



SAMMY HAGAR и MICHAEL ANTHONY отреагировали на решение AEROSMITH забить на концерты. 2 августа во время концерта Хагара на бис в Pine Knob Music Theatre в Кларкстоне, штат Мичиган, который проходит в рамках его тура "The Best Of All Worlds", Sammy обратился к публике, сказав:



«Сегодня у нас безумные новости. Мы приехали сюда сегодня днём, сидели за кулисами, и тут пришёл наш друг, который работает в AEROSMITH, и сказал: "AEROSMITH сегодня объявили об уходе. Они уходят. Они закончили концертную деятельность". Да благословит их Бог.



Это ужасно. Это чудовищно. Какая тяжёлая потеря.



Должен вам сказать, что в 1974-м году MONTROSE выступали на Cobo [Arena в Детройте], мы играли на разогреве у AEROSMITH и не знали, кто они такие, а они выступали с аншлагом на Cobo [Arena], и я сказал: "Кто, чёрт возьми, эти парни?" Мы отыграли своё шоу, вышли на бис и сыграли песню [THE BEATLES] "Helter Skelter". И тут на сцену вышли AEROSMITH, которые открыли концерт песней "Helter Skelter". С тех пор мы со Steven'ом стали друзьями.



Короче говоря, мы любим этих ребят. Мы все выросли с этими ребятами. Вы выросли с ними, мы выросли с ними, Mike и я. Они были нашими конкурентами в VAN HALEN на протяжении чёртовых 10 лет. Знаете, что я хочу сказать? "К чёрту этих ребят". Нет, они нам действительно нравятся. Просто мы на них злимся.



В любом случае, какая жалость... Это печально, но, честное слово, я снимаю шляпу перед одним из величайших рок-н-ролльных певцов всех времён, мистером Steven Tyler, за то, что он сказал: "Я больше не могу петь. Я ухожу".



Да, чёрт возьми. Слушай, это почётно. Это чертовски почётно. В тот день, когда я больше не смогу петь, я, чёрт побери, сделаю то же самое. И многие другие ушлёпки должны были сделать это давным-давно.



Так давайте сделаем это. Давайте сделаем это для AEROSMITH».







