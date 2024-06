сегодня



SAMMY HAGAR репетирует песни VAN HALEN



SAMMY HAGAR опубликовал фрагмент с репетиции, в рамках которой он репетирует трек, которые не исполнялся с момента тура в поддержку альбома 5150.

Another top five most requested VH song that hasn't been played since the 5150 tour. This is so exciting. I can't tell you can't wait to bring it to you 🤘🎶 #Live #5150time #2nddayrehearsal @chickenfootjoe #michaelanthony @jason_bonham @raithismusic pic.twitter.com/TXg5rfh2l2 — Sammy Hagar (@sammyhagar) May 29, 2024





+0 -0



просмотров: 71