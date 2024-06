сегодня



SAMMY HAGAR вспомнил исполнение своего хита с VAN HALEN



SAMMY HAGAR опубликовал видео исполнения своего сольного хита “There’s Only One Way To Rock” с концерта VAN HALEN в Японии в 1989 году и подписал:



«С нетерпением жду, когда сыграем её с соло Satriani!»







