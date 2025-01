26 янв 2025



SAMMY HAGAR пояснил за слова



SAMMY HAGAR прокомментировал недавно опубликованную выдержку из интервью, где он говорил о том, что больше не хочет ездить в туры:



«Последние пару недель, да, я получаю от людей множество сообщений: «Боже мой. Ты больше не будешь гастролировать». Я не говорил, что больше не буду гастролировать. Я имел в виду резидентство, которое состоится в мае с Joe Satriani, Michael Anthony, Kenny Aronoff, Rai Thistlethwayte, той самой группой «Best Of All Worlds», тур «Best Of All Worlds». Мы будем выступать в MGM Park. И я надеюсь, что это будет намного проще для меня, чем каждый день паковать чемоданы, садиться в самолет, лететь в следующий город, селиться в отеле, проводить саундчек, пытаться перекусить, пойти на встречу, попасть на шоу и затем выступать. Без всех этих безумных путешествий и внеклассных мероприятий мне должно быть проще — проснуться, позавтракать в городе, где ты собираешься играть, не делать ничего, кроме как, может быть, сходить в спортзал, может быть, порепетировать. Да, чувак, вот как ты заговорил. [ Смеется ] Я буду сгорать от нетерпения, когда придет время шоу, потому что я хорошо отдохну без всех этих переездов. Я просто уверен, что все будет здорово. И, возможно, я смогу выжать еще пятьдесят, сто шоу из этого голоса и этого тела.



Я артист. Мне нравится выступать, и это вытягивает из тебя все силы. Поэтому я хочу сказать, что надеюсь, что резиденция станет решением, которое позволит мне продолжать выступать еще много лет, потому что если нет, то гастроли становятся все сложнее, и я буду выступать все реже и реже. И в конце концов, возможно, я вообще не смогу этого делать. Я имею в виду, это неизбежно. Я всего лишь человек. [Смеется]



В любом случае, все хорошо. Я не собираюсь прекращать выступать в ближайшее время. Я буду исполнять музыку — живую музыку — до тех пор, пока смогу. Мне это чертовски нравится. Вы что, шутите?



Итак, вот вам и ответ!»

