SAMMY HAGAR: «Я три недели правил речь о введении FOREIGNER в ЗСРНР»



SAMMY HAGAR опубликовал видео, в котором рассказал, что участие в церемонии введения в Зал Славы Рок-н-Ролла FOREIGNER далось непросто:



«Я менял речь, наверное, раз 20, вплоть до того момента, когда стоял за кулисами и готовился к выступлению. Я говорю о... [Они сказали мне]: "У вас есть три минуты". Я перечитал все заново. Я просил: "Уберите эту часть. Если вы ее вставите, я могу ее сказать, а я не хочу ее говорить". Поэтому я отредактировал его еще раз.



Я был в полном замешательстве. Я очень хотел, чтобы они мной гордились. Когда все было готово, я почувствовал чертовское облегчение. Когда я вышел на сцену, чтобы спеть "Hot Blooded", я сказал: "Да! Теперь это мое любимое дело"».



О своем исполнении "Hot Blooded":



«"Hot Blooded" — кажется, что это простая короткая песенка. Но она настолько чертовски сложна по текстам: 'I got a fever of 103. I got a fever inside of me.' Это очень деликатно, и вы должны это сделать. Но я не смог. Я неправильно спел строчку. Я хотел спеть: "I got a fever of 103". А вместо этого выдал: "I got a fever inside of me". И я подумал: "Черт! Вот и провалился".



Так что я пару раз посмотрел на суфлер. Я разочарован собой за это, но я справился».



Он добавил, что "горд" своим выступлением и добавил: «Lou меня похвалил, а мне большего и не нужно. Он сказал: "Ты был крут!"»











