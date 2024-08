сегодня



SAMMY HAGAR обещает запись текущего состава



В рамках подкаста "The Bogus Otis Show: 9 Degrees Of Sammy Hagar" у SAMMY HAGAR'a спросили, есть ли хотя бы теоретические шансы на то, что состав "The Best Of All Worlds" запишет какую-то новую музыку:



«Да. Я гарантирую это. Я к тому, что я не знаю когда... да и зачем, потому что пластинки нынче не продаются. Я записал пару лучших альбомов в своей жизни, два последних сольника, и мне повезло продать 50 или 60 тысяч экземпляров. В наше время ты выпускаешь пластинку только для того, чтобы потерять пару сотен тысяч баксов. Всё хорошо. Но мне нужно списывать налоги, так что это очень помогает. Что-то в духе: "Я слишком много заработал в этом году. Давай-ка срочно запишем пластинку"».







